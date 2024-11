Sormani diz que Neymar pode definir futuro de Carille no Santos; entenda

Neymar é sonho do Santos para 2025 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/11/2024 - 05:10 • Santos (SP)

De volta à Série A após a vitória contra o Coritiba na última segunda-feira (11), o Santos pode seguir com Fabio Carille no comando do time. Em canal no Youtube, o jornalista Fábio Sormani afirmou que Neymar, que tem sido especulado na equipe, aprova o trabalho do técnico.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Não se espantem se o Carille continuar como técnico do Santos para a Série A. Ele se dá muito bem com o Neymar. O Neymar aprovaria a permanência dele. Este é um fato importante para se decidir quem vai ser o treinador. O Neymar gosta e aprova o trabalho do Carille - disse.

- O Carille pode ficar no Santos pelo trabalho que mostrou. Cumpriu a missão. Provavelmente vai fazer o Santos campeão da Série B. O que eu faria? Trocaria de treinador. O Carille foi contratado para isso. Obrigado, Carille, mas para a Série A não dá - completou o jornalista.

➡️ Jornalista faz alerta ao Santos após retorno à Série A: ‘História não sustenta mais’

Segundo o portal "UOL", a ideia da diretoria do Santos era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com o Al-Hilal terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira, que agora vê chances de contar com Neymar já no início do ano.

Último ano de Neymar marcado por lesões

Na reta final de 2023, Neymar rompeu o ligamento do joelho e só retornou aos gramados no mês passado. Na última semana, o atacante voltou a se contundir, desta vez com uma ruptura no tendão da coxa esquerda. O jogador pode ficar fora de ação de quatro a seis semanas.