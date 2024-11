Santos recebe sinal positivo de Neymar e mira contratação em 2025

Neymar retornou aos gramados após um ano afastado (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 10:29 • Santos (SP)

A volta de Neymar ao Santos pode se tornar realidade na próxima temporada. O clube recebeu sinal positivo para o retorno e agora aguarda a definição do atacante, que possui contrato com o Al-Hilal até junho de 2025.

A ideia da diretoria do Peixe era repatriar o camisa 10 em julho, assim que o vínculo com a equipe saudita terminasse. Mas a possibilidade de um acordo amigável entre as partes para adiantar a rescisão animou o presidente Marcelo Teixeira, que agora vê chances de contar com Neymar já no início do ano. As informações foram divulgadas pelo Uol.

Além de defender seu clube de formação, Neymar vê no Santos uma oportunidade de retomar seu alto nível de jogo após grave lesão no joelho e, assim, reconquistar uma vaga na Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Proximidade entre as partes pode facilitar o retorno de Neymar ao Santos

No último sábado (2), Neymar fez uma chamada de vídeo com os jogadores do elenco após a vitória por 3 a 0 sobre o Vila Nova, que praticamente garantiu o retorno do Santos à elite do futebol brasileiro. A ação foi interpretada como mais uma tentativa de aproximação do atacante, que já havia ido à Vila no início da temporada para assistir a uma partida do clube pelo Paulistão.

Para garantir o retorno de Neymar, o Santos prepara uma proposta que abrange diversas frentes. A diretoria planeja oferecer um salário fixo, além de percentuais sobre ações comerciais, venda de ativos e uma parte dos novos contratos de patrocínio que o clube venha a firmar no futuro.

A relação entre Neymar Pai e Marcelo Teixeira também pode ser um diferencial. O empresário intermediou a parceria entre Santos e a patrocinadora máster Blaze e mantém contato constante com o departamento de marketing do clube.

Embora trate o negócio com cautela, o Santos considera iminente o retorno de Neymar ao clube, seja para o início da próxima temporada ou na janela de transferências de julho.