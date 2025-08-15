Web reage à saída de atacante do Fluminense: ‘As ruas jamais vão esquecer’

O Fluminense anunciou oficialmente a transferência do atacante Paulo Baya, para o Ceará, nesta sexta-feira (15). Contratado por empréstimo junto ao Primavera-SP, no início da temporada, o jogador disputou 17 partidas com a Armadura Tricolor, balançou as redes em duas oportunidades e contribuiu com uma assistência.

A partida mais marcante de Paulo Baya pelo Fluzão foi, sem dúvidas, a vitória por 2 a 0, contra o Internacional, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante marcou o gol que fechou o placar da partida, aos 37 minutos da segunda etapa.

Após o anúncio oficial do clube, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Confira.

O Fluminense volta a campo neste sábado (16), contra o Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Maracanã. Enquanto o Ceará, novo time de Paulo Baya, recebe o Bragantino, no mesmo horário, na Arena Castelão.

Paulo Baya em campo pelo Fluminense (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

IA prevê resultados da 20ª rodada do Brasileirão

A 20ª rodada do Brasileirão guarda grandes emoções para os apaixonados por futebol. O Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do ‘X’, cravar os resultados das partidas. Para a ferramenta, Flamengo e Palmeiras serão as surpresas da rodada e sairão com a vitória, mesmo jogando fora de casa.

Além dos primeiros colocados, a Grok palpitou sobre os jogos das equipes na parte de baixo da tabela. Buscando um respiro no returno do Brasileirão, Santos e Vasco se enfrentam e segundo a IA, o Peixe sairá vencedor do confronto. Outra partida que pode mexer com as últimas colocações, é Vitória x Juventude, que segundo a ferramenta, terminará com vitória da equipe baiana.

Veja as previsões da rodada

Fluminense 2 x 1 Fortaleza

Ceará 1 x 1 RB Bragantino

Vitória 1 x 0 Juventude

Sport 0 x 2 São Paulo

Corinthians 1 x 1 Bahia

Santos 2 x 1 Vasco

Atlético Mineiro 2 x 0 Grêmio

Internacional 1 x 2 Flamengo

Botafogo 0 x 1 Palmeiras

Mirassol 1 x 2 Cruzeiro