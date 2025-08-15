menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Web reage à saída de atacante do Fluminense: ‘As ruas jamais vão esquecer’

Jogador acertou sua ida para o Ceará

Jogadores do Fluminense comemoram gol de Serna contra o Internacional
imagem cameraElenco Tricolor comemora gol contra o Internacional, no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
14:54
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense anunciou oficialmente a transferência do atacante Paulo Baya, para o Ceará, nesta sexta-feira (15). Contratado por empréstimo junto ao Primavera-SP, no início da temporada, o jogador disputou 17 partidas com a Armadura Tricolor, balançou as redes em duas oportunidades e contribuiu com uma assistência.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A partida mais marcante de Paulo Baya pelo Fluzão foi, sem dúvidas, a vitória por 2 a 0, contra o Internacional, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante marcou o gol que fechou o placar da partida, aos 37 minutos da segunda etapa. 

Após o anúncio oficial do clube, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Confira.

O Fluminense volta a campo neste sábado (16), contra o Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Maracanã. Enquanto o Ceará, novo time de Paulo Baya, recebe o Bragantino, no mesmo horário, na Arena Castelão.

continua após a publicidade
Paulo Baya Fluminense
Paulo Baya em campo pelo Fluminense (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

IA prevê resultados da 20ª rodada do Brasileirão

A 20ª rodada do Brasileirão guarda grandes emoções para os apaixonados por futebol. O Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do ‘X’, cravar os resultados das partidas. Para a ferramenta, Flamengo Palmeiras serão as surpresas da rodada e sairão com a vitória, mesmo jogando fora de casa.

Além dos primeiros colocados, a Grok palpitou sobre os jogos das equipes na parte de baixo da tabela. Buscando um respiro no returno do Brasileirão, Santos e Vasco se enfrentam e segundo a IA, o Peixe sairá vencedor do confronto. Outra partida que pode mexer com as últimas colocações, é Vitória x Juventude, que segundo a ferramenta, terminará com vitória da equipe baiana.

continua após a publicidade

Veja as previsões da rodada 

Fluminense 2 x 1 Fortaleza
Ceará 1 x 1 RB Bragantino
Vitória 1 x 0 Juventude
Sport 0 x 2 São Paulo
Corinthians 1 x 1 Bahia
Santos 2 x 1 Vasco
Atlético Mineiro 2 x 0 Grêmio
Internacional 1 x 2 Flamengo
Botafogo 0 x 1 Palmeiras
Mirassol 1 x 2 Cruzeiro

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias