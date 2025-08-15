Web reage à saída de atacante do Fluminense: ‘As ruas jamais vão esquecer’
Jogador acertou sua ida para o Ceará
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense anunciou oficialmente a transferência do atacante Paulo Baya, para o Ceará, nesta sexta-feira (15). Contratado por empréstimo junto ao Primavera-SP, no início da temporada, o jogador disputou 17 partidas com a Armadura Tricolor, balançou as redes em duas oportunidades e contribuiu com uma assistência.
Torcedores reagem à declaração de titular do Flamengo: ‘Todo mês uma novela’
Fora de Campo
Globo negocia compra de direitos de novo campeonato
Fora de Campo
Fala de novo reforço do Vasco preocupa torcedores: ‘Não posso crer’
Fora de Campo
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
A partida mais marcante de Paulo Baya pelo Fluzão foi, sem dúvidas, a vitória por 2 a 0, contra o Internacional, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o atacante marcou o gol que fechou o placar da partida, aos 37 minutos da segunda etapa.
Após o anúncio oficial do clube, os torcedores se manifestaram nas redes sociais. Confira.
O Fluminense volta a campo neste sábado (16), contra o Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), no Maracanã. Enquanto o Ceará, novo time de Paulo Baya, recebe o Bragantino, no mesmo horário, na Arena Castelão.
IA prevê resultados da 20ª rodada do Brasileirão
A 20ª rodada do Brasileirão guarda grandes emoções para os apaixonados por futebol. O Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do ‘X’, cravar os resultados das partidas. Para a ferramenta, Flamengo e Palmeiras serão as surpresas da rodada e sairão com a vitória, mesmo jogando fora de casa.
Além dos primeiros colocados, a Grok palpitou sobre os jogos das equipes na parte de baixo da tabela. Buscando um respiro no returno do Brasileirão, Santos e Vasco se enfrentam e segundo a IA, o Peixe sairá vencedor do confronto. Outra partida que pode mexer com as últimas colocações, é Vitória x Juventude, que segundo a ferramenta, terminará com vitória da equipe baiana.
Veja as previsões da rodada
Fluminense 2 x 1 Fortaleza
Ceará 1 x 1 RB Bragantino
Vitória 1 x 0 Juventude
Sport 0 x 2 São Paulo
Corinthians 1 x 1 Bahia
Santos 2 x 1 Vasco
Atlético Mineiro 2 x 0 Grêmio
Internacional 1 x 2 Flamengo
Botafogo 0 x 1 Palmeiras
Mirassol 1 x 2 Cruzeiro
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias