Sormani detona medalhão do Corinthians e dispara: ‘Até 1990, era time de bairro’

O nome de Fábio Sormani voltou a ser assunto após a eliminação do Corinthians na Libertadores, na última quarta-feira (13). Internautas recuperaram um vídeo antigo de uma declaração do jornalista, ainda na ESPN, onde o mesmo afirmava que o Alvinegro não tinha tradição no torneio. O comentarista, hoje na Placar, relembrou a situação, corroborou a opinião e criticou o atacante Memphis Depay.

- Eu não vou ficar fazendo teatro, eu sou jornalista. Isso surgiu lá na ESPN e era uma brincadeira que eu já fazia na Fox. O Corinthians, lamentavelmente, não tem camisa quando sai do Brasil. O 'acesso negado' hoje, nada mais é que o 'Corinthians não tem passaporte', que falavam antes. Quem colocou o Corinthians no mapa foi o Neto, em 1990. Até ali o Corinthians era um time de bairro, ali do Tatuapé - disse Sormani.

- O primeiro Campeonato Brasileiro do Corinthians foi conquistado em 1990. O campeonato já existia desde 1959. Um time do tamanho da torcida do Corinthians, de importância, de mídia, não pode demorar 31 anos para ganhar o Brasileiro. E o tal do Memphis, o que é isso, gente? Não jogou nada. O cara ganha R$ 3 milhões por mês e fez dois gols na temporada, contra São Bernardo e Mirassol. O cara que ganha isso não pode fazer dois gols em 14 jogos - completou.

O Barcelona-EQU se classificou pela vitória no jogo de ida, na última semana, por 3 a 0. O Corinthians venceu por 2 a 0 nesta quarta com gols de Félix Torres e André Carrillo. O Alvinegro agora volta às forças para os dois jogos da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

Declaração de Sormani sobre o Corinthians na ESPN

"O Corinthians chega lá na Conmebol, na sede, em Luque, mete o dedão na catraca, e "pá", acesso negado. Ninguém sabe quem é. (2012) foi um só, é um ponto fora da curva"

