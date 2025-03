Ídolo de rival do Corinthians não perdoa eliminação na Libertadores: ‘Tudo normal’

A eliminação do Corinthians antes da fase de grupos da Libertadores foi um prato cheio para os rivais na última quarta-feira (12). Ídolo do São Paulo, o ex-lateral Cicinho não perdoou o Alvinegro nas redes sociais e brincou com a queda do time de Ramón Díaz diante do Barcelona-EQU.

- Tudo normal (risos). Vai Curintia. Ih, não foi - escreveu Cicinho, com emojis de risada.

O Barcelona-EQU se classificou pela vitória no jogo de ida, na última semana, por 3 a 0. O Corinthians venceu por 2 a 0 nesta quarta com gols de Félix Torres e André Carrillo. O Alvinegro agora volta às forças para os dois jogos da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

Corinthians na Sul-Americana

Eliminado, o clube alvinegro terá que se contentar em disputar a Copa Sul-Americana. Os clubes eliminados na Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores entram na fase de grupos do outro torneio continental. O Timão está no Pote 4 e o sorteio da Sul-Americana será na segunda-feira (17). Além do clube alvinegro, Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama e Vitória são os outros brasileiros classificados para a competição.

O torneio será disputado entre 5 de março e 22 de novembro. A decisão, assim como nos últimos anos, será em jogo único. Nesta temporada, a decisão será no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.