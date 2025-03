Comentarista detona Memphis Depay, do Corinthians: ‘Não entrou em campo’

Um dos principais jogadores do elenco atual do Corinthians, Memphis Depay não fez grande jogo contra o Barcelona-EQU. Na última quarta-feira (12), na Neo Química Arena, o holandês teve mais uma atuação apagada e viu o Alvinegro ser eliminado da Libertadores. Comentarista do SBT, Maurício Borges, o Mano, não perdoou o atacante.

- Um cara que está deixando muito a desejar é o Memphis Depay. O cara que foi contratado para fazer a diferença não fez. O Memphis Depay não entrou em campo, de novo. De novo! De vez em quando aparece um lampejo, tecnicamente não dá para falar dele, mas não tem intensidade. Alguém tem que avisar a ele que é Libertadores, se a mãe dele tiver do outro lado, é carrinho nela - disse Mano no "Arena SBT".

O Barcelona-EQU se classificou pela vitória no jogo de ida, na última semana, por 3 a 0. O Corinthians venceu por 2 a 0 nesta quarta com gols de Félix Torres e André Carrillo. O Alvinegro agora volta às forças para os dois jogos da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras.

Corinthians na Sul-Americana

Eliminado, o clube alvinegro terá que se contentar em disputar a Copa Sul-Americana. Os clubes eliminados na Fase Preliminar 3 da Pré-Libertadores entram na fase de grupos do outro torneio continental. O Timão está no Pote 4 e o sorteio da Sul-Americana será na segunda-feira (17). Além do clube alvinegro, Atlético-MG, Fluminense, Grêmio, Cruzeiro, Vasco da Gama e Vitória são os outros brasileiros classificados para a competição.

O torneio será disputado entre 5 de março e 22 de novembro. A decisão, assim como nos últimos anos, será em jogo único. Nesta temporada, a decisão será no Estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

