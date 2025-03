O Corinthians foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil da fase preliminar da Libertadores, na última quarta-feira (12), na Neo Química Arena. Após o resultado, a jornalista Ana Thaís Matos se posicionou contra a narrativa criada por alguns torcedores do clube, que apontaram uma eliminação de "cabeça erguida".

Apesar da eliminação, a equipe do técnico Ramón Díaz saiu de Itaquera com uma aparente paz com a torcida. Isso porque, o time buscou durante os 90 minutos reverter a derrota por 3 a 0 para o clube equatoriano, no jogo de ida do confronto. Ana Thaís Matos reprovou determinado comportamento.

- Lá me vem os conformados: "Caiu em pé". Sim, caiu de um penhasco em pé, os ossos furaram o corpo todo - iniciou a jornalista, antes de completar.

- Exaltar o empenho do time depois de tomar uma sapatada de 3 x 0 no primeiro jogo é de uma mediocridade sem precedentes. Jogou com um a mais e pra 50 mil torcedores. Só faltava não se empenhar - completou.

Corinthians cai da Libertadores

Em Itaquera, a equipe de Ramón Díaz conseguiu vencer o segundo confronto contra o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, na Neo Química Arena. Contudo, o resultado não foi o suficiente para reverter a derrota por três gols de diferença no Equador.

Neste cenário, o Corinthians se despediu da Libertadores de 2025. Sem acesso a principal competição continental, o clube agora se junta aos brasileiros Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético-MG, Fluminense e Grêmio na disputa pela Copa Sul-Americana.