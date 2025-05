Sormani critica escolha de Cléber Xavier em derrota do Santos: ‘Na conta dele’

O Santos perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro neste domingo (4) e amarga a 19ª posição do torneio. Dessa vez, a derrota foi para o Grêmio, fora de casa, por 1 a 0. Em canal no Youtube, o jornalista Fábio Sormani criticou a decisão de Cléber Xavier em tirar o Escobar para colocar Kevyson.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Santos perdeu por quê? Pode colocar na conta do treinador. Por que ele foi tirar o Escobar do jogo para colocar o Kevyson? Um jogador ruim, limitado, cheio de defeitos. Ninguém consegue driblar o Escobar no Brasileirão, é o melhor marcador da posição. Aí o técnico vai lá e tira ele - disparou Sormani.

Como foi Grêmio x Santos

O jogo começou com a posse do Santos e foi intenso desde os primeiros minutos. Aos quatro minutos, Luan Peres levou cartão amarelo por uma entrada forte em Dodi. Pouco depois, foi a vez de Luisão ser advertido.

continua após a publicidade

A primeira grande oportunidade do jogo surgiu aos 13 minutos. Soteldo arrancou pelo lado esquerdo e deixou a bola com Deivid Washington. O atacante do Peixe foi impedido por Jemerson. O Grêmio tentou algumas reações.

Aos 17 minutos, o Tricolor começou a construir jogadas mais perigosas. Cristian Oliveira teve uma grande chance ao ficar cara a cara com o goleiro, mas parou na boa defesa de Brazão. O jogo seguiu com uma desorganização defensiva de ambos os lados, além de erros de passe e dificuldade na criação.

continua após a publicidade

Nos minutos finais do primeiro tempo, o Santos assumiu o domínio e Soteldo passou a pressionar com mais intensidade em busca do gol para o Santos, mas em todas as investidas, a defesa gremista conseguiu bloquear. O primeiro tempo terminou empatado sem gols.

No segundo tempo, o Grêmio voltou com mais intensidade que o Santos. Aos 12 minutos da etapa final, Cristian Oliveira levou perigo, mas a jogada foi interrompida por um corte preciso de Zé Ivaldo.

Isso ditou o restante da partida. Aos 31 minutos, o Imortal conseguiu abrir o placar. Cristian Oliveira insistiu, contou com a participação de Alysson pelo lado esquerdo e tocou direto para o gol. Com medo de dormir na zona de rebaixamento, o Santos pressionava em busca do empate, mas não conseguiu.

O Grêmio saiu com a vitória por 1 a 0 e aliviou sua situação na tabela. Do outro lado, o Santos se complicou ainda mais, encerrando a rodada na vice-lanterna da competição.