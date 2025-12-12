Torcedores reagem a possível contratação do Botafogo: 'Tem que vir'

O Botafogo é mais um clube do futebol brasileiro que começou a se movimentar pensando na temporada de 2026. Uma possível contratação do clube carioca agitou os torcedores nas redes sociais nesta sexta-feira (12).

Como informado pelo Lance!, o Botafogo formalizou uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Nahuel Ferraresi, do São Paulo. O atleta foi titular do Tricolor Paulista durante boa parte de 2025, mas perdeu espaço depois da chegada de Hernan Crespo.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Botafogo repercutiram a possível chegada do zagueiro para reforçar o setor defensivo. A maioria gostou do movimento pela vinda do venezuelano. Veja os comentários abaixo:

John Textor é o dono da SAF do Botafogo

Veja reação dos torcedores com possível contratação do Botafogo

Glorioso fez proposta pelo venezuelano

O Botafogo apresentou proposta pela contratação do zagueiro Ferraresi, de 27 anos, do São Paulo. A ideia da diretoria alvinegra é contar com o venezuelano em um contrato de empréstimo até o fim de 2026, e aguarda o sinal verde do Tricolor para avançar nas tratativas. As informações são do "Canal do TF" e foram confirmadas pelo Lance!.

Conforme apurou a reportagem, o São Paulo pretende reduzir a folha salarial do elenco em alguns setores e isso pode ajudar o Botafogo na busca pelo defensor. O jogador tem contrato com o clube do Morumbi até o fim de 2027, e o Botafogo teria opção de compra.

Ferraresi tem 1,90m de altura e joga principalmente pelo lado direito da zaga, podendo ser utilizado também na lateral. O jogador da seleção venezuelana disputou 46 partidas com a camisa do São Paulo em 2025, com quatro assistências.

A posição é tratada como prioridade pela SAF no mercado de transferências para a próxima temporada. Sem Kaio Pantaleão e Bastos, e com Gabriel Silva pouco prestigiado, o Botafogo terminou o ano com dupla de zaga formada por canhotos — Barboza, Marçal e David Ricardo se revezaram no esquema de Davide Ancelotti.