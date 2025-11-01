menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Soberania alvinegra? IA prevê os resultados de Santos x Fortaleza e Mirassol x Botafogo

Equipes se enfrentam neste sábado (1)

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/11/2025
07:15
Partida entre Fortaleza e Santos, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
Partida entre Fortaleza e Santos, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro guarda grandes emoções para equipes que brigam por objetivos distintos na tabela de classificação. Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X', cravar os resultados de Santos x Fortaleza e Mirassol x Botafogo, dois dos principais jogos deste sábado (1).

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Contando com o apoio de sua torcida, o Santos encara o Fortaleza, em um confronto que pretende movimentar a luta contra o rebaixamento. No outro lado da tabela de classificação, o Mirassol recebe o Botafogo e busca se manter no G4 do Campeonato Brasileiro.

Santos x Fortaleza 

Apostando em um resultado, a IA apontou que a partida será decidida nos mínimos detalhes. No entanto, o apoio da torcida do Santos pode tornar o cenário favorável aos donos da casa.

A vitória contra o Flamengo, na última rodada, deu uma motivação para o Fortaleza seguir lutando contra o rebaixamento. No entanto, a IA apostou na vitória do Peixe, por 3 a 1.

Mirassol x Botafogo

A grande surpresa do Campeonato Brasileiro recebe o Botafogo, às 18h (de Brasília), e pretende alcançar a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Contando com o apoio do seu torcedor, o Mirassol pode levar a melhor no confronto da 30ª rodada.

Por outro lado, o Glorioso busca recuperar os pontos perdidos contra o Santos, na última rodada, e não pretende aliviar o lado da equipe paulista. Apostando em um resultado, a ferramenta de inteligência artifical cravou uma vitória do Mirassol por 2 a 1.

Savarino em ação pelo Botafogo contra o Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Savarino em ação pelo Botafogo contra o Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

