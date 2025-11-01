Soberania alvinegra? IA prevê os resultados de Santos x Fortaleza e Mirassol x Botafogo
Equipes se enfrentam neste sábado (1)
A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro guarda grandes emoções para equipes que brigam por objetivos distintos na tabela de classificação. Diante disso, o Lance! pediu para a Grok, ferramenta de inteligência artificial do 'X', cravar os resultados de Santos x Fortaleza e Mirassol x Botafogo, dois dos principais jogos deste sábado (1).
Contando com o apoio de sua torcida, o Santos encara o Fortaleza, em um confronto que pretende movimentar a luta contra o rebaixamento. No outro lado da tabela de classificação, o Mirassol recebe o Botafogo e busca se manter no G4 do Campeonato Brasileiro.
Santos x Fortaleza
Apostando em um resultado, a IA apontou que a partida será decidida nos mínimos detalhes. No entanto, o apoio da torcida do Santos pode tornar o cenário favorável aos donos da casa.
A vitória contra o Flamengo, na última rodada, deu uma motivação para o Fortaleza seguir lutando contra o rebaixamento. No entanto, a IA apostou na vitória do Peixe, por 3 a 1.
Mirassol x Botafogo
A grande surpresa do Campeonato Brasileiro recebe o Botafogo, às 18h (de Brasília), e pretende alcançar a quinta vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. Contando com o apoio do seu torcedor, o Mirassol pode levar a melhor no confronto da 30ª rodada.
Por outro lado, o Glorioso busca recuperar os pontos perdidos contra o Santos, na última rodada, e não pretende aliviar o lado da equipe paulista. Apostando em um resultado, a ferramenta de inteligência artifical cravou uma vitória do Mirassol por 2 a 1.
