Novos desfalques para Mirassol x Botafogo revoltam torcedores: 'Nunca vi'

Mirassol x Botafogo é um dos jogos que vai agitar o sábado (1) de Campeonato Brasileiro, e muitos torcedores se revoltaram com novos desfalques para o duelo. O Glorioso divulgou sua lista com ausências importantes.

O duelo entre Mirassol x Botafogo marca a briga pelas vagas na Libertadores de 2026, e o Glorioso vai ter alguns problemas importantes. O grande destaque do último jogo, Joaquin Correa, está fora por uma lesão na panturrilha. Savarino, que poderia entrar no seu lugar, também não vai jogar por uma alteração clínica.

Nas redes sociais, os desfalques do Alvinegro para Mirassol x Botafogo causou muita revolta entre os torcedores. A lista no departamento médico do clube carioca não para de aumentar ao longo da temporada. Veja abaixo:

Savarino em ação pelo Botafogo contra o Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja comentários dos torcedores sobre os desfalques para Mirassol x Botafogo

Relacionados do Alvinegro

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida deste sábado (1/11), contra o Mirassol, fora de casa, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Davide Ancelotti tem novos desfalques por lesão.

Não constam na lista o lateral-esquerdo Marçal, com lesão na panturrilha esquerda, o meia-atacante Savarino, por "alteração clínica, como informou o clube, e o atacante Tucu Correa, com problema na panturrilha direita. Allan, suspenso, também fica fora do duelo.

Joaquín Correa foi o destaque do Glorioso na partida contra o Santos, no último domingo, com dois gols marcados — seus primeiros com a camisa do clube. Havia a expectativa até mesmo de iniciar no time titular contra o Mirassol, mas o Botafogo, em nota, estipulou prazo de duas semanas para volta às atividades.

Quem volta ao grupo para a partida do Botafogo contra o Mirassol é o zagueiro David Ricardo, que cumpriu suspensão contra o Santos. Alex Telles, Danilo e Arthur Cabral seguem à disposição após se recuperarem de lesões.