Botafogo visita o embalado Mirassol em mais uma chance para recuperar confiança

O Botafogo volta a campo neste sábado (1/11) para mais uma decisão na reta final da temporada de olho em uma vaga na próxima Libertadores. A equipe comandada por Davide Ancelotti encara o embalado Mirassol fora de casa, às 18h (de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem muito mistério ou receita. O Alvinegro vê o prazo para recuperação se reduzindo a cada semana e precisa dar uma resposta. A situação não favorece, diante de um adversário complicado e que busca se aproximar das primeiras posições da tabela e praticamente garantido na próxima Libertadores.

Davide Ancelotti perdeu para o confronto dois jogadores considerados referências técnicas do elenco: Savarino, com alteração clínica não detalhada, e Tucu Correa, com lesão na panturrilha. O segundo marcou dois gols no empate com o Santos e viva a expectativa pro engrenar no time titular, mas só voltará em duas semanas.

No primeiro turno, disputado no dia 17/9 após ajustes no calendário, as equipes se enfrentaram no Nilton Santos em partida que escancarou as duas realidades. O Botafogo abriu 3 a 0, mas cedeu o empate com 15 minutos do segundo tempo para um Mirassol aguerrido e que não desistiu. A equipe paulista ainda teve a chance da virada.

Santi Rodríguez em Botafogo x Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo precisa superar a desconfiança

O favoritismo está todo do lado do Mirassol. Em casa, a equipe comandada por Rafael Guanaes não perdeu na competição e vê o Maião como grande trunfo, além de toda a organização do trabalho do técnico para a estreia do clube na elite do campeonato.

Já o Botafogo, em momento complicado com reflexos de um ano mal planejado, saiu do G-6 no meio da semana e contou com a classificação do Palmeiras para, na sétima posição, voltar à zona de vaga na próxima Libertadores. Mais uma chance no ano.

A bola rola às 18h (de Brasília), no Maião, que deve ter casa cheia para mais um compromisso importante. O Botafogo entra na rodada na sétima colocação, com 47 pontos, enquanto o Mirassol, em quarto, tem 55.