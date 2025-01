Site de astrologia projeta volta de Neymar ao Santos

Com a chegada de Neymar ao Santos, o site de astrologia “Astrolink” fez uma projeção astrológica do jogador no time da Baixada Santista. Segundo o portal, a decisão do atleta reflete não apenas uma conexão com suas origens, mas também uma fase de transformação e amadurecimento. O paulista foi anunciado na quarta-feira (28), após uma postagem do presidente do clube, Marcelo Teixeira, em suas redes sociais.

De acordo com o site, Neymar está em uma posição que favorece o desenvolvimento de parcerias e contratos importantes. A volta do jogador ao Santos será marcada por crescimento profissional e novas conquistas.

— Aquariano, com Ascendente em Sagitário e Lua em Peixes, há uma energia que combina inovação, otimismo e sensibilidade. Atualmente, Júpiter, conhecido por trazer crescimento e oportunidades, está em uma posição que favorece o desenvolvimento de parcerias e contratos importantes. Essa influência destaca o potencial para que essa nova etapa no Santos seja marcada por crescimento profissional e novas conquistas. — afirma o Astrolink.

Outro ponto abordado pelo site é que Neymar estaria vivendo um momento em que valoriza suas raízes e conexões familiares. A volta ao Santos não seria apenas um retorno às origens, mas o início de uma nova fase.

— Além disso, Saturno em Peixes está ativando uma área do mapa que tem forte relação com o lar e a família. Essa configuração astrológica sugere que Neymar está vivendo um momento em que valoriza mais suas raízes e suas conexões familiares. Essa proximidade pode ser um dos fatores que influenciaram sua decisão de voltar “para casa” e retomar sua história com o Santos. Saturno também se conecta a planetas importantes no mapa do jogador, como Vênus e Urano. Isso pode indicar uma fase de maior estabilidade emocional, com Neymar levando seus compromissos mais a sério, mas sempre mantendo uma dose de inovação em tudo o que faz. Essa combinação pode trazer um equilíbrio entre responsabilidade e criatividade, características que podem ser vistas em sua abordagem dentro e fora de campo. Esse retorno ao Santos não é apenas uma volta às origens, mas sim o início de uma nova fase na vida do jogador, que parece estar mais maduro e preparado para encarar os desafios com uma nova perspectiva. O reencontro com o clube que o revelou pode trazer momentos marcantes, tanto para Neymar quanto para os torcedores, que terão a chance de acompanhar mais um capítulo de sua brilhante trajetória. — finalizou o site.

Anúncio de Neymar foi feito pelo presidente do Santos

Neymar vestindo a camisa do Santos com a taça do Paulistão 2024 (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)

Após meses de negociações e alinhamentos estratégicos, Neymar retorna ao Santos, pronto para vestir novamente a camisa que marcou o início de sua brilhante trajetória. Na segunda-feira (27), o Al Hilal e o jogador chegaram a um acordo e acertaram a rescisão do contrato do camisa 10 com o clube saudita, que era válido até o final do Mundial de Clubes, competição que o Al Hilal vai disputar.

Com a resolução dos detalhes burocráticos, o jogador é esperado no Brasil nos próximos dias para ser reapresentado aos santistas com grande festa, que será dividida em duas etapas: primeiro no Pacaembu, depois na Vila Belmiro.

O Peixe quer que o vínculo seja até o final do ano, enquanto Neymar acena com um acordo válido por seis meses. Existe também a possibilidade de o clube aceitar a condição do atleta, mas buscar uma nova extensão contratual para até a Copa do Mundo de 2026.