Neymar será o 10 do Santos após mensagem de Pelé

Concretizada a volta de Neymar ao Santos, o Menino da Vila ainda precisava decidir um ponto importante: qual camisa iria vestir em sua segunda passagem pelo Peixe.

Quando jogou no Santos pela primeira vez, Neymar eternizou a camisa 11. Em seu retorno, porém, ele decidiu trocar o número com o qual brilhou no Alvinegro Praiano.

Ao receber do Santos o vídeo feito com Inteligência Artificial em que Pelé chama Neymar de volta para casa, Neymar também recebeu um kit com duas camisas do Santos, número 10.

A decisão foi impulsionada pelo fato de Pelé “falar” diretamente ao atacante, convidando-o a assumir o manto mais sagrado da Vila Belmiro.

— Meu trono está vazio, e a camisa está guardada. Ainda não apareceu ninguém capaz de usá-la. Mas você pode, Ney. Volta para a sua casa. Para a sua cidade. Para o seu povo — “diz” Pelé no vídeo. A mensagem emocionante trouxe não apenas nostalgia, mas também uma convocação direta ao craque: ser o líder que o Santos precisa neste momento decisivo.

Na primeira passagem pelo clube, entre 2009 e 2013, Neymar brilhou com a camisa 11, conquistando títulos históricos, como a Libertadores de 2011. A 10, símbolo máximo da genialidade santista, permaneceu como uma herança quase intocável.

Nos últimos anos, essa mística foi ainda mais preservada. Em 2024, o Santos optou por não utilizar a camisa 10 durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Já no Campeonato Paulista deste ano, houve um revezamento entre jogadores. O volante Tomás Rincón e o atacante Guilherme assumiram a numeração em algumas partidas, mas sem firmarem uma continuidade com o peso histórico da camisa.

Agora, Neymar não apenas usará a camisa 10, mas também assumirá a braçadeira de capitão. O retorno do craque simboliza uma nova era para o clube, que vê nele a figura ideal para liderar o time em campo e resgatar a alegria perdida nas arquibancadas.