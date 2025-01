Relembre a primeira passagem de Neymar pelo Santos

Nesta terça-feira (28), Marcelo Teixeira, presidente do Santos, anunciou o retorno de Neymar ao clube após 12 anos. Em 2013, o jogador deixou o clube com o nome escrito na história do Peixe, com muitos títulos e golaços que encantaram o futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Reforço do Santos, saiba quanto Neymar recebeu por 531 minutos jogados pelo Al-Hilal

Entre 2009 e 2013, Neymar disputou 225 partidas, marcou 136 gols e deu 63 assistências. O atacante conquistou três Campeonatos Paulistas (2010, 2011 e 2012), uma Copa do Brasil (2010), uma Libertadores (2012) e uma Recopa Sul-Americana (2012).

Promessa da base, Neymar é conhecido pelos santistas desde que era criança, sempre considerado uma promessa da Vila Belmiro. Sua estreia foi precoce, aos 17 anos, em 2009, contra o Oeste, no Pacaembu. O Santos venceu por 2 a 1 com gols de Roni e Madson.

continua após a publicidade

O primeiro gol do jogador pelo Peixe foi no dia 15 de março daquele ano. De cabeça, Neymar fez um dos gols da vitória do Santos por 3 a 0 sobre o Mogi Mirim, no Pacaembu, pelo Campeonato Paulista. O clube chegou à decisão do torneio, mas foi derrotado pelo Corinthians, em uma final que promoveu um encontro entre Ronaldo e Neymar.

Neymar deixou a sua marca pelo Santos com 17 anos (Foto: Ivan Storti/ Lancepress)

Ano mágico

Neymar já era um dos destaques do Peixe, e uma promessa do futebol brasileiro, mas em 2010, sua carreira deslanchou. Em um time treinado por Dorival Júnior, Neymar teve a companhia de Ganso e formou uma das equipes mais plásticas do século, com goleadas e golaços.

continua após a publicidade

O Santos conquistou os títulos do Paulistão, sobre o Santo André, e a Copa do Brasil, em cima do Vitória. Neymar participou de 60 jogos e marcou 42 gols. Neste ano, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, em vitória por 2 a 0 contra os Estados Unidos.

Neymar se destacou em 2010 (Foto:Reprodução)

América Santista

No ano seguinte, Neymar era uma realidade e um dos principais jogadores do Brasil. O atacante foi fundamental no título do Paulistão, sobre o Corinthians, vingando 2009, e da Libertadores, quando a equipe bateu o Peñarol e conquistou o tricampeonato da América.

Neymar marcou seis gols em 13 partidas, incluindo um na decisão, o segundo na vitória do Santos contra o time uruguaio por 2 a 1, no Pacaembu. O atacante também marcou na final do Paulistão, contra o Corinthians, quando o Peixe bateu o rival por 2 a 1 na Vila Belmiro.

Neste ano, o Santos foi derrotado para o Flamengo por 5 a 4, na Vila Belmiro, no Brasileirão. Naquela partida, Neymar fez um gol antológico contra o time carioca em que driblou diversos financeiros e marcou. O atacante recebeu um Prêmio Puskas da Fifa, que premia o gol mais bonito da temporada. Ao todo, balançou as redes em 23 oportunidades nos 45 jogos que disputou.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Jogador conquistou a Libertadores com o Santos (Foto: Nacho Doce/Arquivo Lance!)

Tri Paulista

Em 2012, o Peixe conquistou o Paulistão e a Recopa Sul-Americana. O craque marcou 19 gols em 16 jogos no torneio estadual, cuja final foi contra o Guarani. Na competição continental, o Santos venceu o Universidad de Chile na decisão após empatar por 0 a 0 o jogo de ida, e vencer por 2 a 0 no Pacaembu com gol de Neymar.

Neymar em campo pelo Peixe (Foto: Ivan Storti/Lancepress )

Ano da despedida

Neymar só jogou cinco meses em 2013. O atacante não conseguiu conquistar o tetra do Paulistão, torneio que o Peixe foi vice-campeão após ser derrotado pelo Corinthians. Em maio, o jogador esteve no 0 a 0 contra o Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília.

Neymar em ação pelo Peixe (Foto: Ivan Storti/Lancepress!)

Veja os números

Neymar pelo Santos:

225 jogos (203 titular) 136 gols 63 assistências 91 minutos para participar de gol 6 títulos

Neymar pela Seleção Brasileira: