Simon assume erro grave em final com o Corinthians: ‘Falando pela primeira vez’

Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 17:02 • São Paulo (SP)

O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon assumiu, pela primeira vez, que errou em um lance capital da final da Copa do Brasil de 2002, entre Corinthians e Brasiliense. O comentarista de arbitragem admitiu que falhou ao não dar falta de Gil, do Alvinegro, em um zagueiro da equipe do Distrito Federal. A confissão ocorreu no podcast "Benja me mucho".

- Estou assumindo pela primeira vez esse erro. Nunca tinha falado publicamente. Os dois jogadores estavam olhando para cima e o Gil tropeça no zagueiro, que acaba caindo. Tinha sido um escanteio para o Brasiliense antes, eu estava do outro lado e não vi. Não posso apitar o que eu não vi. E saiu o gol - começou Simon.

- Depois pararam de me perguntar. Fui revendo a imagem, me convencendo realmente que tinha sido falta. Mas, de fato, aconteceu. Eu não vi. Se tivesse visto marcaria. Sou comentarista há 12 anos, e tem colegas que na época falaram que tinha sido falta, e hoje, em lances similares, falam que não é, que é sem querer - completou.

O lance originou o segundo gol do Corinthians, no primeiro jogo da final do torneio, que terminou com a vitória do Alvinegro por 2 a 1. No jogo de volta, as equipes empataram em 1 a 1, e o time paulista levantou a taça. Simon se aposentou em 2010 e foi contratado pela Fox Sports, em 2012. Atualmente, trabalha na ESPN.