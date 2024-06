Ex-árbitro explica regra e bate martelo em lance de Botafogo x Palmeiras citado por Textor

Bráulio da Silva Machado expulsou Adryelson em Botafogo x Palmeiras, em 2023 (Foto: Maga Jr/Agencia F8/Gazeta Press)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Após declarações de Leila Pereira na CPI das Apostas, na última quarta (05), John Textor divulgou um vídeo sobre a análise do VAR no lance da expulsão de Adryelson, em Botafogo x Palmeiras, no Brasileirão de 2023. Através das redes sociais, o ex-árbitro Sálvio Spinola comentou o vídeo.

No vídeo, Textor questiona a ação de Rafael Traci, que comandava o VAR naquele jogo. Para o dono da SAF do Alvinegro, errou na exibição das câmeras e dos frames para Bráulio da Silva Machado no lance da expulsão de Adryelson. O zagueiro recebeu vermelho por falta em Breno Lopes.

Textor alega que Traci não mostrou todas as imagens necessárias para Bráulio e entende que Breno Lopes não estava na direção do gol no momento da jogada. Sálvio Spinola mostrou um trecho da regra que aborda o assunto e analisou o lance.

- Texto da regra, tire suas conclusões. Distância ao gol? Curta. Tem direção ao ataque? Sim. Probabilidade de dominar a bola? Sim. Número de defensores? Só o goleiro. Pelas minhas respostas, expulsão correta. Se você responder diferente apenas uma pergunta, a expulsão é errada - analisou Sálvio.

O cartão vermelho foi aplicado a Adryelson aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Botafogo vencia por 3 a 1. Após a expulsão do zagueiro, o Palmeiras virou e venceu o jogo por 4 a 3. O resultado deu início à derrocada do Alvinegro, que viu o time de Abel Ferreira se sagrar campeão.

