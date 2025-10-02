Simon analisa Internacional x Corinthians e cita gigante prejudicado na rodada

A rodada desta quarta-feira (1) do Brasileirão foi recheada de polêmicas de arbitragem. Uma delas aconteceu em Santos x Grêmio, em que foi anulado um gol da equipe gaúcha. No Beira-Rio, foi marcado um pênalti para o Internacional contra o Corinthians nos acréscimos do segundo tempo. O ex-árbitro Carlos Eugênio Simon analisou os lances.

- A equipe gaúcha foi prejudicada, teve um gol mal anulado. A bola toca na mão do Edenílson em um gesto natural, sobra para o companheiro, que faz o gol. O VAR interveio e o árbitro equivocadamente anulou o gol do Grêmio - disse o comentarista da ESPN.

Pênalti em Internacional x Corinthians

- A imagem não é muito clara, mas dá ver que tem o puxão do Cacá em cima do Bruno Henrique. Esse puxão impacta a jogada. E se impacta a jogada, tem que ser marcada a penalidade máxima. Na minha opinião, acertou a arbitragem porque foi um puxão que o zagueiro do Corinthians puxa o jogador do Internacional dentro da grande área. Pênalti bem marcado pela arbitragem - disse Simon.

Como foi o jogo no Beira-Rio?

O Internacional ensaiou uma pressão nos primeiros minutos da partida e ficou perto de abrir o placar com Alan Patrick. No primeiro minuto, Bernabei fez boa jogada pela lateral, cruzou e o meia finalizou para fora, mas próximo ao gol.

A equipe gaúcha teve mais a posse de bola nos primeiros minutos, mas o Corinthians foi letal na primeira vez em que se lançou ao ataque. Aos nove minutos, Matheuzinho cruzou na medida para Gui Negão cabecear de peixinho, sem chances para Anthoni, e abrir o placar.

O Timão cresceu na partida, e mesmo com muitos desfalques, teve volume de jogo e aparentou um entrosamento inesperado pelo contexto. Hugo, surpresa na escalação, recebeu bom passe de Breno Bidon, entrou na área e ampliou o placar. Rodrigo José Pereira de Lima revisou o lance no VAR e anulou o segundo gol do Corinthians.

A partida ficou morna e o clima nas arquibancadas do Beira-Rio era de insatisfação com a atuação dos mandantes, com muitas vaias da torcida do Internacional. Nos minutos finais da primeira etapa, Óscar Romero empatou, mas a arbitragem anulou o lance no VAR ao entender que Luis Otávio, impedido atrapalhou Hugo Souza, gerando muitas reclamações da equipe gaúcha.

Ramón Díaz, que reencontrou seu ex-clube, promoveu uma mudança tática no Internacional ao colocar o zagueiro Mercado no lugar do meia Óscar Romero. A equipe ganhou intensidade e passou a rondar mais a área adversária.

A segunda etapa foi mais de briga, com muita disputa no meio de campo, do que de inspiração para ambos os lados. Mesmo com mais posse, o Internacional sofria para criar chances reais, enquanto o Corinthians apostava nos contra-ataques, mas também não chegou a finalizar ao gol.

No último minuto, Cacá dividiu com Bruno Henrique dentro da área, e o árbitro foi chamado ao VAR. Após revisão, Rodrigo Jose Pereira de Lima, marcou a penalidade. Carbonero e empatou o duelo.