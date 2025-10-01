Dorival Júnior subiu o tom contra Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro no empate entre Corinthians e Internacional desta quarta-feira (1), no Beira-Rio. No último minuto do jogo, o juIz foi até o VAR e assinalou um pênalti para os mandantes, convertido por Carbonero.

continua após a publicidade

O Corinthians teve vantagem no placar por quase toda partida, após gol marcado por Gui Negão, ainda na primeira etapa. No último lance do jogo, após os sete minutos de acréscimos, o zagueiro do Timão, Cacá, puxou Bruno Henrique na área e Gilberto Rodrigues recomendou revisão do VAR, acatada por Rodrigo Pereira.

- Nós não queremos tirar proveito de nada e de ninguém. Nossa equipe teve 14 decisões desfavoráveis no VAR. Hoje tivemos, infelizmente, mais uma situação absurda. Eu não sou de falar muito de arbitragem e não gosto de justificar resultados com erros. No domingo o erro foi visível e eu não abri a boca, e o gol saiu daquela maneira. O problema é que hoje poderíamos ter sete ou dez pontos a mais na competição, mas tivemos muitos erros, inclusive na partida de ida entre Internacional e Corinthians - disse o treinador em entrevista coletiva no Beira-Rio, palco da partida.

continua após a publicidade

Polêmica recente

Rodrigo Pereira apitou a vitória do Corinthians por 3 a 2 sobre o Vasco, em São Januário, pelo Brasileirão. Na ocasião, o árbitro marcou uma penalidade para o clube carioca, lance questionado por Dorival Júnior, que subiu o tom contra os responsável pela condução do duelo contra o Internacional.

- No jogo com o Vasco, esse mesmo árbitro deu um pênalti absurdo ao Vasco, e hoje mais uma decisão como essa. Rodrigo Pereira está de parabéns pela confusão que criou. Quando teve o lateral, ele colocou o apito na boca para encerrar a partida, mas deixou a jogada prosseguir mesmo tendo sinalizado o fim do jogo. Ele prosseguiu, e aí o Gilberto Rodrigues, do VAR, consegue enxergar um pênalti daquela maneira no último minuto da partida. Ele já tinha tentado validar o gol que foi anulado pelo bandeirinha, e naquele momento nos obrigou a colocar a bola no centro do campo, porque estava procurando uma maneira e acabou encontrando. Infelizmente deixamos de somar pontos aqui - reclamou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Dorival Júnior, técnico do Corinthians, protestou contra a arbitragem (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Gostou do jogo

O Corinthians não vence há três rodadas no Brasileirão. Na última rodada, foi derrotado para o Flamengo em casa, mas fez um bom jogo. Contra o Internacional, o treinador promoveu mudanças na equipe e poupou atletas. Dorival Júnior elogiou a postura da equipe.

- Nós atuamos muito bem, estou muito orgulhoso por ter visto minha equipe lutar como lutou. No jogo contra o Flamengo, até o Filipe Luís disse que nenhuma equipe tinha atuado tão bem contra o Flamengo como nós naquela primeira etapa. Eu li muitos dizendo que o Flamengo tinha jogado mal, mas foi muito pelo contrário: o Corinthians jogou bem, teve personalidade, assim como tivemos hoje. Sofremos pouco, tivemos a posse em muitos momentos, não fomos pressionados e encontramos espaços. O jogo transcorreu com normalidade, mas infelizmente houve interferência direta do Gilberto, no VAR, e do Rodrigo Pereira, pela segunda vez contra o Corinthians, tá na hora dessas responsabilidades serem divididas - finalizou Dorival.

Próximo jogo

O Timão não vence há três rodadas no Campeonato Brasileiro e segue na 13ª colocação com 30 pontos. A próxima partida do Corinthians será contra o Mirassol, no próximo sábado (4), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.