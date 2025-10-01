Jornalistas dão veredito sobre pênalti marcado em Internacional x Corinthians
Lance polêmico marcou o fim de jogo no Beira-Rio
O jogo entre Internacional x Corinthians, pelo Brasileirão, foi marcado por uma grande polêmica de arbitragem nos minutos finais. O VAR chamou Rodrigo Jose Pereira de Lima para analisar um lance entre Cacá e Bruno Henrique dentro da área, e o árbitro decidiu por marcar pênalti para o Colorado. A atitude foi criticada por jornalistas.
O meia Bruno Henrique caiu dentro da área após contato com o zagueiro Cacá. Em campo, o árbitro não marcou a penalidade, mas foi chamado ao VAR. Na transmissão do Prime Video, a comentarista de arbitragem Nadine Basttos disse que marcaria o pênalti. Carbonero cobrou nos acréscimos e empatou o jogo para o time gaúcho.
Veja as reações:
Como foi Internacional x Corinthians?
O Internacional ensaiou uma pressão nos primeiros minutos da partida e ficou perto de abrir o placar com Alan Patrick. No primeiro minuto, Bernabei fez boa jogada pela lateral, cruzou e o meia finalizou para fora, mas próximo ao gol.
A equipe gaúcha teve mais a posse de bola nos primeiros minutos, mas o Corinthians foi letal na primeira vez em que se lançou ao ataque. Aos nove minutos, Matheuzinho cruzou na medida para Gui Negão cabecear de peixinho, sem chances para Anthoni, e abrir o placar.
O Timão cresceu na partida, e mesmo com muitos desfalques, teve volume de jogo e aparentou um entrosamento inesperado pelo contexto. Hugo, surpresa na escalação, recebeu bom passe de Breno Bidon, entrou na área e ampliou o placar. Rodrigo José Pereira de Lima revisou o lance no VAR e anulou o segundo gol do Corinthians.
A partida ficou morna e o clima nas arquibancadas do Beira-Rio era de insatisfação com a atuação dos mandantes, com muitas vaias da torcida do Internacional. Nos minutos finais da primeira etapa, Óscar Romero empatou, mas a arbitragem anulou o lance no VAR ao entender que Luis Otávio, impedido atrapalhou Hugo Souza, gerando muitas reclamações da equipe gaúcha.
Ramón Díaz, que reencontrou seu ex-clube, promoveu uma mudança tática no Internacional ao colocar o zagueiro Mercado no lugar do meia Óscar Romero. A equipe ganhou intensidade e passou a rondar mais a área adversária.
A segunda etapa foi mais de briga, com muita disputa no meio de campo, do que de inspiração para ambos os lados. Mesmo com mais posse, o Internacional sofria para criar chances reais, enquanto o Corinthians apostava nos contra-ataques, mas também não chegou a finalizar ao gol.
No último minuto, Cacá dividiu com Bruno Henrique dentro da área, e o árbitro foi chamado ao VAR. Após revisão, Rodrigo Jose Pereira de Lima, marcou a penalidade. Carbonero e empatou o duelo.
