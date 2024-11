Série B: inteligência artificial crava classificados à elite do Brasileirão

Penúltima rodada da Série B ocorre neste fim de semana (Foto: Divulgação/Cruzeiro)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 07:10 • Rio de Janeiro (RJ)

A Série B vive fim de semana decisivo na luta pelo acesso e contra o rebaixamento. Com o Santos já garantido na elite, três vagas seguem em disputa para primeira divisão do Brasileirão em 2025. A Meta IA, inteligência artificial do WhatsApp, cravou os classificados para a Série A.

Segundo a Meta IA, além do Santos, Sport, Ceará e Novorizontino vão garantir vaga na Série A de 2025. A inteligência artificial deixou de fora o Mirassol, que está na segunda colocação e pode garantir vaga em caso de tropeços do Vozão e do Leão na rodada.

Atualmente, o Santos tem 68 pontos, na liderança da Série B. Mirassol vem logo abaixo, com 64, seguido pelo Novorizontino, com 63. Fechando o G4, aparece o Ceará, com 60, a mesma pontuação do Sport, que está na quinta posição. O Goiás é o 6º, com 57 pontos.

Neste sábado (16), o Novorizontino encara o Paysandu em casa. O Goiás viaja para enfrentar o Amazonas, e o Sport pega a Ponte Preta fora de casa. No domingo (17), Santos pega o CRB, na Vila Belmiro. Na próxima segunda-feira (18), o Ceará recebe o América-MG.

Luta contra o rebaixamento na Série B

A luta contra o rebaixamento também está acirrada, com Ituano à beira do precipício, com 34 pontos, na 18ª posição. A Ponte Preta é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 38. Botafogo-SP, com 42, Chapecoense, com 41 e CRB, com 39, ainda correm riscos de queda.

