Novorizontino e Paysandu se enfrentam pela 37ª rodada da Série B (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 20:01 • Novo Horizonte (SP)

Novorizontino e Paysandu se enfrentam neste sábado (16), em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, com transmissão do Premiere, Prime Video e Canal GOAT. O Tigre ocupa a terceira posição com 63 pontos e, caso vença, garantirá o acesso antecipado para a Série A. Já o Papão, em 13º lugar, apenas cumpre tabela, sem chances de acesso e livre do rebaixamento.

✅ FICHA TÉCNICA

Novorizontino x Paysandu

37ª rodada - Série B

📆 Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

📺 Onde assistir: Premiere, Prime Video e Canal GOAT

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩Assistentes: Rafael Trombeta e Roberto Rivelino dos Santos Junior (PR)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Jordi; Luisão, Rafael Donato e Patrick; Igor Formiga (Rodrigo Soares), Eduardo, Geovane e Reverson; Pablo Dyego, Waguininho e Neto Pessoa.

PAYSANDU (Técnico: Márcio Fernandes)

Matheus Nogueira; Edílson Júnior, Wanderson, Lucas Jaques e Bryan; Luan Freitas (Netinho), João Vieira e Robinho; Paulinho Boia, Ruan Ribeiro (Eslí García) e Borasi.