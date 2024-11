Amazonas e Goiás se enfrentam pela 37ª rodada da Série B (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 20:23 • Manaus (SP)

Amazonas e Goiás se enfrentam neste sábado (16), em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá às 19h (de Brasília), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, com transmissão de SporTV e Premiere. O Aurinegro está em 11ª lugar com 49 pontos e não briga mais por nada; já o Esmeraldino é o sexto com 57 pontos e mantém esperanças de acesso.

✅ FICHA TÉCNICA

Amazonas x Goiás

37ª rodada - Série B

📆 Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Carlos Zamith, em Manaus (AM)

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Gustavo Ervino Bauermanb (SC)

🚩 Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Ivan da Silva Guimarães Júnior (SC)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Amazonas (Técnico: Rafael Lacerda)

Fabian Volpi; Ezequiel, Miranda, Alexis Alvarino e Renan Castro; Xavier, Pará e Diego Torres; Rafael Tavares, Ênio e Sassá.

Goiás (Técnico: Vagner Mancini)

Tadeu; Diego Caito, Messias, Edson e Sander; Marcão, Rafael Gava e Juninho; Welliton, Rildo e Breno Herculano.