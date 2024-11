Ponte Preta e Sport se enfrentam pela 37ª rodada da Série B (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 20:50 • Campinas (SP)

Ponte Preta e Sport se enfrentam neste sábado (16), em jogo válido pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida ocorrerá às 21h30 (de Brasília), no Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP), com transmissão de SporTV e do Premiere. A Macaca está em 17º lugar com 38 pontos , e luta contra o rebaixamento, enquanto o Leão da Ilha é o quinto, com 60 pontos, e briga pelo acesso.

➡️Clique para assistir no Premiere

✅ FICHA TÉCNICA

Ponte Preta x Sport

37ª rodada - Série B

📆 Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas (SP);

📺 Onde assistir: SporTV e Premiere;

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS);

🚩 Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VILA NOVA (Técnico: João Brigatti)

Pedro Rocha; Luiz Felipe, Emerson Santos, Nilson Junior e Heitor; Emerson, Castro e Hudson; Renato, Gabriel Novaes e Elvis

ITUANO (Técnico: Pepa)

Caíque França; Igor Cariús, Luciano Castán (Rafael Thyere), Chico e Felipinho; Fabinho e Julián Fernández; Fabricio Dominguez, Lucas Lima e Christian Ortíz; Chrystian Barletta.