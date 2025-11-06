Paulo Nunes brinca com promessa de Neto para 'usar tanguinha'

Ferrerinha marcou no empate por 2 a 2 entre São Paulo e Flamengo, aproximando o "Craque Neto" da sua promessa que viralizou. Ao duvidar da capacidade do atacante Ferreirinha, do São Paulo, o apresentador do programa "Donos da Bola", da Band, prometeu aparecer na programação de tanga se o jogador fizesse 10 gols no ano.

Em programa do Sportv, Paulo Nunes comentou a promessa e brincou com o ex-jogador: "Tem um amigo meu que vai ter que usar sunga, hein?".

Quantos gols de Ferreirinha faltam para Neto usar "tanguinha"?

No dia 10 de abril, o apresentador do programa "Donos da Bola", da Band, Craque Neto prometeu aparecer na programação de tanga se o jogador fizesse 10 gols no ano. Quando Neto fez a promessa, Ferreirinha não tinha nenhum gol na temporada. Agora, faltam dois para o apresentador cumprir com o que disse.

Apresentador nomeia cachorro com nome do jogador

Neto adotou um cachorro e chamou o animal com o nome do atleta Tricolor.

Eu falei que queria adotar um dos cachorros e adotei. Ele foi trazido hoje. Sabe como se chama um dos cachorros? Ferreirinha. Ferreirinha, até o meu cachorro tem o seu nome - brincou o apresentador, durante o programa "Donos da Bola", antes de publicar um vídeo com o pet nas redes sociais.

