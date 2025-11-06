Fábio Sormani desabafa sobre situação do Santos: 'Não vai ter como'

Após o triunfo do Vitória sobre o Internacional, que empurrou o Santos para a zona de rebaixamento, o jornalista Fábio Sormani fez uma análise da situação do clube no Campeonato Brasileiro. Antes de entrar em campo contra o Palmeiras, na noite desta quinta-feira (6), o Peixe encontra-se na 17ª posição.

- Eu rezo para não ser goleada. Porque se sofrer uma goleada para o Palmeiras e depois uma para o Flamengo no domingo, esse time se desmorona completamente. Não vai ter como escapar do rebaixamento. Não tem como! Se não tirar essa maldita "Belmirolândia" do Santos, ele vai acabar! Eu não tenho ânimo nenhum para falar do jogo de amanhã. Eu não tenho um fio de esperança que o Santos possa surpreender o Palmeiras - desabafou Fábio Sormani.

Abaixo do Vitória, o primeiro clube fora do Z4, o Santos mantém esperanças no jogo em atraso, que ainda pode acrescer três pontos na luta contra o rebaixamento. Contudo, o jogo atrasado que resta ao Santos também sera contra o Palmeiras, um adversário dificílimo.

Palmeiras x Santos se enfrentam nesta quinta (6)

Palmeiras e Santos se enfrentam na noite desta quinta-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na atual temporada, pela fase de grupos do Campeonato Paulista. Na ocasião, o Alviverde venceu o rival por 2 a 1, de virada, em janeiro. O jogo do primeiro turno ainda está em atraso.

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs (Emi Martínez), Andreas, Felipe Anderson e Allan; Flaco López e Vitor Roque.

SANTOS (Técnico: Vojvoda)

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonís Frías, Alexis Duarte e Souza (Escobar); João Schimidt, Zé Rafael e Victor Hugo; Rollheiser; Lautaro Diaz e Barreal.

Contra o Palmeiras, Neymar será desfalque do Santos em razão do gramado sintético, conforme apurou a reportagem do Lance!. O atacante ficou 48 dias afastado se recuperando da terceira lesão na temporada. Desde seu retorno à Baixada Santista, ele acumula 24 jogos e 7 gols.