Fora de Campo

Quantos gols de Ferreirinha faltam para Neto cumprir promessa de usar tanga?

Promessa estipula 10 gols como meta

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/11/2025
12:14
Neto com tanguinha que prometeu usar em caso de sucesso de Ferrerinha em "aposta"
Neto com tanguinha que prometeu usar em caso de sucesso de Ferrerinha em "aposta" (Foto: Reprodução)
Com o gol marcado diante do Flamengo no empate por 2 a 2, Ferreirinha, atacante do São Paulo, se aproximou do seu décimo gol, o necessário para que o ex-jogador Neto use tanga em seu programa ao vivo na Band.

O apresentador Craque Neto realizou uma promessa ao duvidar da capacidade do atacante Ferreirinha de marcar dez gols pelo São Paulo em 2025. No "Donos da Bola", o ex jogador prometeu aparecer na programação de tanga. Veja com o Lance! quantos tentos faltam para o desafio ser cumprido.

O gol marcado nesta quarta (5), foi o oitavo do atacante no ano. Sendo assim, faltam apenas dois gols para que o apresentador cumpra sua promessa pública. Quando Neto fez a promessa, Ferreirinha não tinha nenhum gol na temporada.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Neto batiza seu cachorro com nome Ferreirinha

Neto adotou um cachorro e chamou o animal com o nome do atleta Tricolor.

- Eu falei que queria adotar um dos cachorros e adotei. Ele foi trazido hoje. Sabe como se chama um dos cachorros? Ferreirinha. Ferreirinha, até o meu cachorro tem o seu nome - brincou o apresentador, durante o programa "Donos da Bola", antes de publicar um vídeo com o pet nas redes sociais.

Craque Neto leva seu cachorro Ferreirinha ao programa Donos da Bola
Craque Neto leva seu cachorro Ferreirinha ao programa Donos da Bola (Foto: Reprodução)

