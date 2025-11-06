Com o gol marcado diante do Flamengo no empate por 2 a 2, Ferreirinha, atacante do São Paulo, se aproximou do seu décimo gol, o necessário para que o ex-jogador Neto use tanga em seu programa ao vivo na Band.

O apresentador Craque Neto realizou uma promessa ao duvidar da capacidade do atacante Ferreirinha de marcar dez gols pelo São Paulo em 2025. No "Donos da Bola", o ex jogador prometeu aparecer na programação de tanga. Veja com o Lance! quantos tentos faltam para o desafio ser cumprido.

O gol marcado nesta quarta (5), foi o oitavo do atacante no ano. Sendo assim, faltam apenas dois gols para que o apresentador cumpra sua promessa pública. Quando Neto fez a promessa, Ferreirinha não tinha nenhum gol na temporada.

Neto batiza seu cachorro com nome Ferreirinha

Neto adotou um cachorro e chamou o animal com o nome do atleta Tricolor.

- Eu falei que queria adotar um dos cachorros e adotei. Ele foi trazido hoje. Sabe como se chama um dos cachorros? Ferreirinha. Ferreirinha, até o meu cachorro tem o seu nome - brincou o apresentador, durante o programa "Donos da Bola", antes de publicar um vídeo com o pet nas redes sociais.