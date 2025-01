A negociação de Rony com o Al Rayyan deve não se concretizar e o atacante permanecerá no Palmeiras. Em um meme publicado pela página "Se Ficar Puto é Pior", no Instagram, Selton Mello, ator brasileiro com indicações ao Oscar pelo filme "Ainda Estou Aqui", comentou no post que brincava com a longa permanência de Rony no Alviverde.

Selton Mello torce para qual time?

Selton Mello é são paulino de coração. Uma das últimas vezes que o ator demonstrou publicamente seu amor pelo São Paulo, foi após a conquista do título da Copa do Brasil, em cima do Flamengo.

Selton provocou rubro-negros em seu feed no Instagram. O ator postou um reels com o trecho da música 'choro', do Fábio Jr., cantando sobre ''uma tristeza tão grande'' enquanto passam imagens de torcedores do Flamengo. O vídeo se alterna com momentos do São Paulo e, nesse momento, o hino do tricolor é tocado ao fundo. Ele também compartilhou um story se rendendo ao técnico Dorival Júnior: 'Estamos Dorivalizados. Obrigado'.

Burocracia pode impedir saída de Rony do Palmeiras

Apalavrado com o Al Rayyan, Rony ainda não recebeu liberação para viajar ao Catar, onde realizará exames médicos antes de assinar com o novo clube.

As inscrições para o Campeonato Catari, no entanto, se encerram na próxima sexta-feira, dia 31. Com isso, o atacante tem pouco menos de 48 horas para chegar ao país e realizar as últimas pendências antes de ser oficializado.

