SBT se pronuncia sobre possível substituto de Cléber Machado na emissora

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 05:40 • São Paulo (SP)

Após confirmar a saída de Cléber Machado, o SBT se pronunciou sobre um possível substituto para o narrador. Depois dos boatos de que Luiz Alano ocuparia o cargo de principal locutor, o canal afirmou que ainda não promoveu nenhuma mudança interna neste sentido.

"A Assessoria de Comunicação do SBT informa que Luiz Alano continua fazendo parte da equipe de esportes da emissora. No entanto, ainda não está confirmado quem será o substituto de Cléber Machado", informou o SBT.

Contratado no ano passado após demissão na Globo, Cléber Machado assumiu o posto de principal narrador no SBT. Pela emissora, o locutor comandou a final da última Champions League e também atua na transmissão da Copa Sul-Americana. Desde 2020 no SBT, Luiz Alano também passou por Globo e DAZN.

A partir de 2025, Cléber Machado vai atuar na Record, na cobertura do Campeonato Brasileiro. A emissora de Edir Macedo adquiriu os direitos de transmissão dos jogos dos clubes da Liga Forte União, que tem Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico Paranaense, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

Além de Cléber Machado, a Record também já fechou com outros grandes nomes do meio esportivo, como o ex-jogador Muller, o comentarista Maurício Noriega, a apresentadora Paloma Tocci e a repórter Duda Gonçalves.

Carreira de Cléber Machado

Aos 62 anos, Cléber Machado é um dos principais narradores brasileiros. O locutor começou a carreira na Rádio Bandeirantes e Rádio Tupi, até chegar à Globo, em 1988. Na emissora líder de audiência, o profissional atuou em grandes eventos, como Copa do Mundo, Olimpíadas, Brasileirão, Libertadores, Fórmula 1, entre outros.

Em março de 2023, Cléber Machado foi demitido da Globo em um processo de reestruturação interno da emissora. Logo após a saída, narrou a final do Paulistão do ano passado pela Record. Após o trabalho pontual na emissora, acertou com a Prime Video e, posteriormente, com o SBT.

