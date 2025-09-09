SBT lidera a audiência em Salvador com final da Copa do Nordeste
Tricolor baiano confirmou o título em do Confiança-SE
Com um sonoro 9 a 1 no placar agregado, o Bahia confirmou o favoritismo e conquistou o pentacampeonato da Copa do Nordeste, contra o Confiança-SE. A goleada por 5 a 0 rendeu picos de 17,5 pontos de audiência para o SBT, no último sábado (6). A média foi registrada em Salvador, às 19h16.
Segundo os dados divulgados pela Kantar IBOPE Media, o perfil dos telespectadores que acompanhou a partida pela emissora era composto por 52% de homens. Dentre eles, 76% dos que acompanharam a grande final possuem 35 anos ou mais.
A conquista rendeu ao Bahia o feito de maior campeão da Copa do Nordeste, superando o maior rival. Com o título, o Bahia não só garantiu a hegemonia regional, como embolsou mais R$ 2,2 milhões em premiação.
O foco agora está no confronto decisivo pela Copa do Brasil. Após vencer o primeiro jogo das quartas de final por 1 a 0, com gol de Luciano Jubá, o Bahia visita o Fluminense no jogo de volta em busca de uma vaga nas semifinais da competição. A bola rola às 19h (de Brasília), nesta quarta-feira (10).
Fluminense x Bahia disputam uma vaga na Copa do Brasil
Após o pentacampeonato da Copa do Nordeste, o Bahia encara outro grande desafio na temporada. Após vencer o Fluminense no jogo de ida das quartas de final, o Tricolor vai em busca da classificação para as semifinais da Copa do Brasil.
Por outro lado, o clube carioca precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para levar a partida para os pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (10), às 19h (de Brasília), no Maracanã. O vencedor do confronto irá enfrentar o classificado entre Botafogo x Vasco.
