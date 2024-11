SBT define substituto de Cléber Machado após saída antecipada do narrador

Após a saída antecipada de Cléber Machado na última semana, o SBT definiu um novo nome para o comando do "Arena SBT". A atração será apresentada interinamente pelo comentarista Mauro Beting, que já atuava como integrante fixo do programa, que vai ao ar às noites de segunda-feira.

continua após a publicidade

➡️ Cléber Machado antecipa saída do SBT e não narra final; entenda

No programa desta segunda (25), além de Mauro Beting como apresentador, o Arena SBT também terá outra novidade: a presença de Augusto Melo, presidente do Corinthians. Convidado, o dirigente estará ao lado dos comentaristas Cicinho, Emerson Sheik, Mano e André Hernan.

Cléber Machado deixou o SBT na última sexta-feira (22), um dia antes da final da Copa Sul-Americana entre Cruzeiro e Racing-ARG, para qual estava escalado. Segundo a emissora, as partes encerraram o vínculo em comum acordo por conta de "compromissos pessoais" do narrador.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas



Luiz Alano foi chamado às pressas para comandar a final da Sul-Americana, que terminou com a vitória do Racing por 3 a 1. Cléber Machado havia sido contratado pelo SBT em setembro de 2023, meses após ser demitido da Globo. O locutor também narrou a Champions League no canal.

Cléber Machado na Record

Nova casa de Cléber Machado em 2025, a Record comprou direitos da transmissão do Brasileirão e vai exibir os jogos como mandantes dos clubes integrantes da Liga Forte União. Fazem parte da LFU times como Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Athletico-PR, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

continua após a publicidade

Cléber Machado, inclusive, já participou de um evento publicitário da emissora no início da última semana. Além do narrador, a Record também contratou nomes como Paloma Tocci, Maurício Noriega, Dodô, Alexandre Oliveira, Bruno Laurence, Duda Gonçalves e Sálvio Spínola.