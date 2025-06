No último sábado (31), o SBT transmitiu com exclusividade na TV aberta a grande final da Champions League 2024/25, entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão, que terminou com uma sonora goleada de 5 a 0 do time francês. Com narração de Tiago Leifert, comentários de Alexandre Pato e Mauro Beting, análise de arbitragem de Nadine Basttos e reportagem de André Galvão e João Venturi, a atração alcançou o topo do ranking das emissoras das 16:13 às 16:50 e 17:01.

Na média geral do jogo, das 16:01 às 17:51, a emissora marcou 9 pontos de média, 19% de share, 10,5 pontos de pico e garantiu a vice-liderança com mais o dobro de audiência da emissora terceira colocada. Na mesma faixa horária, a emissora concorrente ficou com 4,4 pontos de média com uma sessão de filme e um programa jornalístico.

Final da Champions League

O PSG fez história ao vencer a Inter de Milão por 5 a 0 na final e conquistar o inédito título da competição europeia, neste sábado (31), na Allianz Arena, em Munique. Com o resultado, o clube francês aplicou a maior goleada sobre um rival em uma decisão de Champions League na história.

O grande destaque da partida foi o jovem Désiré Doué, que comandou a histórica atuação do PSG e garantiu o primeiro título europeu da equipe parisiense. Além da joia francesa, Hakimi abriu o placar, enquanto Kvaratschelia e Mayulu deram números finais ao confronto histórico.