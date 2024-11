O São Paulo está pronto para enfrentar o Atlético-MG na noite deste sábado (23), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 35ª rodada do Brasileirão. O time comandado por Luis Zubeldía terá Rafinha na lateral esquerda e o retorno de Alisson ao time titular. O atacante Calleri, que trata lesão, segue como baixa.

Os zagueiros Arboleda e Ferraresi, o volante Bobadilla e o meia Wellington Rato, que não enfrentaram o Bragantino, estão à disposição do Tricolor no banco de reservas.

O equatoriano reintegrou o elenco são-paulino nas últimas atividades. Além de Arboleda, que sofreu de um trauma na perna direita, Zubeldía conta com o meia Wellington Rato, que tinha edema na panturrilha, o zagueiro Ferraresi e o volante Bobadilla. Os dois últimos serviram suas seleções na Data Fifa.

O São Paulo está escalado com: Rafael, Igor Vinícius, Ruan, Alan Franco e Rafinha; Luiz Gustavo e Alisson, Lucas, Luciano, Ferreira e André Silva.

São desfalques nesta partida: Calleri, com dores na coxa esquerda, Sabino (suspenso), Pablo Maia (cirurgia na coxa esquerda), Jamal (trauma no tornozelo esquerdo), Liziero (dores no tornozelo direito) e Galoppo (artroscopia no joelho esquerdo), enquanto Ferraresi, Galoppo, William Gomes estão pendurados.

O Tricolor ocupa a sexta posição na tabela de classificação, com 58 pontos, e busca uma vaga no G4 para se garantir na próxima edição da Libertadores.