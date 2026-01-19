Torcedores do São Paulo reagem à atuação de Danielzinho em clássico: 'Joga muito'

Mesmo vivendo um período conturbado de sua história, politicamente falando, o São Paulo fez uma contratação importante na janela de transferências: Danielzinho, ex-Mirassol. O meia jogou as três partidas do Tricolor na temporada até agora e ganhou destaque em todas.

Danielzinho fez um grande Brasileirão em 2025 com o Mirassol, sensação do campeonato. Cobiçado por alguns times brasileiros, o São Paulo quem ficou com o jogador. Neste domingo (18), o atleta foi um dos melhores jogadores em campo no empate por 1 a 1 entre Corinthians e São Paulo e rendeu elogios de torcedores nas redes sociais.

Confira a reação dos torcedores:

No jogo contra o São Bernardo, no qual o Tricolor venceu por 1 a 0, foi Danielzinho quem cobrou a falta para Arboleda, que cabeceou no travessão, oferecendo uma chance para Luciano, que marcou.

Na partida contra o Corinthians, o meia deu a assistência para Gonzalo Tapia, que também cabeceou e abriu o placar para o São Paulo.

Danielzinho, jogador do São Paulo (Foto: Reprodução/São Paulo FC)

Como foi o Majestoso?

Os minutos iniciais foram de blitz do Corinthians. Com uma marcação alta, os mandantes sufocaram o São Paulo no campo de ataque e colecionaram boas oportunidades. Matheus Bidu, de falta, obrigou Rafael a fazer boa defesa. Pouco depois, Yuri Alberto aproveitou erro de Arboleda, cabeceou na pequena área, mas a finalização foi por cima do travessão.

O camisa 9 foi o jogador mais acionado no Timão. André lançou Yuri Alberto em contra-ataque, que chutou cruzado para a defesa de Rafael. Perto do fim da etapa inicial, o São Paulo equilibrou o domínio da posse de bola. Após boa troca de passes, Danielzinho cruzou na medida para Tapia, na primeira finalização do Tricolor, cabecear entre os marcadores e abrir o placar.

Após o gol, o São Paulo adotou uma postura cautelosa, enquanto o Corinthians se lançou ao ataque. Kayke e Matheuzinho desperdiçaram boas chances para empatar e o primeiro tempo acabou com vantagem mínima para o Tricolor.

Aos oito minutos do segundo tempo, o Corinthians ficou perto de empatar ao usar uma de suas principais armas: a bola parada. Após escanteio, Gustavo Henrique cabeceou, a bola desviou em Maik e por pouco não enganou Rafael, que se esticou para defender.

O Timão cedeu ao nervosismo, passou a errar muitos passes, e teve dificuldades na segunda etapa. As melhores chances vieram após lançamentos na área. Em um deles, Matheus Bidu cruzou, Pedro Raul cabeceou, mas a bola foi para fora.

O resultado parecia consolidado quando brilhou a estrela de Breno Bidon. Aos 44 minutos, o meia tabelou com Pedro Raul e marcou o gol de empate. Com o resultado, ambas as equipes chegaram a quatro pontos no Paulistão.