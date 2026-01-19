Milene Domingues relembra momento crítico de Ronaldo Fenômeno

Ex-esposa de Ronaldo Fenômeno e ex-jogadora de futebol, Milene Domingues deu uma entrevista ao programa "Sensacional" da "Rede TV!". Durante a conversa, ela relembrou diversos momentos de sua carreira e também a de seu ex-companheiro.

Entrevistada por Daniela Albuquerque, Milene contou como foi acompanhar o Ronaldo na recuperação da lesão que sofreu em 2000, quando atuava pela Inter de Milão. O craque brasileiro se machucou na partida de volta da final da Copa da Itália, quando seu time enfrentou a Lazio. Na ocasião, ele sofreu uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito, protagonizando uma das quedas mais agonizantes da história do futebol.

- A maior vitória não foi o penta, nem ser o melhor do mundo, foi ele ter voltado a jogar. Foi o pior momento da vida pessoal e profissional dele - comentou Milene.

Depois de um longo período de recuperação, Ronaldo conseguiu se reerguer a tempo de jogar a Copa do Mundo de 2002. Na época da convocação, muitos torcedores da Seleção Brasileira se revoltaram com Felipão, então treinador da Amarelinha, por convocar o Fenômeno.

Como o jogador ficou 1 ano e 10 meses parado, muitos fãs protestaram contra a convocação do jogador. Em um jogo do Brasil, pré-Copa do Mundo, uma faixa que ficou muito famosa foi estendida na arquibancada, bem em frente as câmeras:

"A convocação de Ronaldo é tão absurda quanto o noivo casar-se sem conhecer a mulher. Tem coisas que só o dinheiro explica."

Instituto Ronaldo Fenômeno (Foto: Divulgação/Instituto Ronaldo Fenômeno)

No final, o jogador foi o melhor da Copa do Mundo, fez um gol na final e depois foi coroado com a Bola de Ouro. Durante a entrevista, Milene também relembrou outras histórias de sua carreira e de quando foi casada com o jogador.