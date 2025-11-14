menu hamburguer
Cicinho é sincero ao apontar favorito para Santos x Palmeiras: 'Não tem time'

Clássico paulista acontece pelo Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/11/2025
13:38
cicinho
imagem cameraCicinho aponto favorito para clássico entre Santos x Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: Reprodução/Band)
O ex-jogador Cicinho foi sincero ao avaliar o confronto entre Santos e Palmeiras, deste sábado (15), às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, em confronto atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, a equipe de Abel Ferreira é ampla favorita para a partida, apesar dos desfalques.

O Palmeiras chega para o confronto com 12 desfalques, em meio a convocações da Data Fifa, suspensões e lesões. Mesmo com este cenário, Cicinho afirmou que o Alviverde é amplo favorito para o clássico. Ele destacou o trabalho de Abel Ferreira como o diferencial.

- O favoritismo é do Palmeiras. Esses caras, que vão jogar, já entraram e decidiram jogos para o clube. Como fala que esses caras não estão entrosados? O Abel cobra isso. O Santos, não tem nem um time titular ainda. A gente não sabe quem joga. O Vojvoda ainda não deu uma identificação para a equipe - disse o ex-jogador.

Santos x Palmeiras

As equipes se enfrentam neste sábado (15), às 21h (de Brasília), em confronto atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chega para o confronto com 12 desfalques; são eles: os convocados Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Sosa, Flaco López e Vitor Roque, além de Allan e Andreas Pereira, Weverton, Lucas Evangelista e Paulinho, entre suspensões e lesões.

Por outro lado, o Santos estará completo para o clássico. A principal presença é a de Neymar, que busca ter uma sequência de jogos com a camisa do Peixe. O clássico paulista será decisivo para o time alviverde, que busca sair da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Palmeiras recebe o Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/ Mochila Press)
Partida entre Palmeiras e Santos pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, na noite desta quinta-feira, 06, no Allianz Parque. Foto: Adriana Spaca (Foto: Adriana Spaccasassi Bianchi/Mochila Press/Gazeta Press)

