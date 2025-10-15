Santos x Corinthians: vidente vê ‘contratempos’ em clássico paulista
Clássico paulista acontece na Vila Belmiro
- Matéria
- Mais Notícias
Corinthians e Santos disputam clássico na Vila Belmiro nesta quarta-feira (16) pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O vidente Mauricio, do canal Fanáticos no YouTube, realizou uma análise do confronto utilizando cartas e previu vitória corintiana, apesar de identificar equilíbrio energético entre as equipes.
Ídolo do São Paulo monta barca de descartes no elenco de Hernán Crespo
Fora de Campo
Fábio Sormani se revolta com críticas a jogador do Corinthians: ‘Cegados’
Fora de Campo
Jornalistas elegem destaque do Brasil contra Japão: ‘Pilar da Seleção’
Fora de Campo
- Vejo um Santos com muito contratempos no primeiro tempo e desperdiçando boas chances. Porém, vejo o Corinthians mais consistente durante o jogo, apesar do equilíbrio citado, aqui mostra que os visitantes irão vencer - afirmou o vidente em sua leitura.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Santos e Corinthians vivem momentos similares
Separados por apenas cinco pontos na tabela, as equipes entram em campo em busca de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento. A bola rola nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Santos, atualmente em 17º lugar, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, ocupa a 12ª posição, em uma situação mais confortável, mas ainda distante do G6, com 10 pontos atrás.
Hugo Souza desfalca Timão
O goleiro Hugo Souza será desfalque no jogo contra o Santos, tanto pela longa viagem de retorno quanto por estar suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol.
Dos outros jogadores do Corinthians convocados, Memphis já está no Brasil e deve ser opção para o jogo, enquanto Felix Torres e Romero provavelmente também serão desfalques.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias