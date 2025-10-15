Corinthians e Santos disputam clássico na Vila Belmiro nesta quarta-feira (16) pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O vidente Mauricio, do canal Fanáticos no YouTube, realizou uma análise do confronto utilizando cartas e previu vitória corintiana, apesar de identificar equilíbrio energético entre as equipes.

- Vejo um Santos com muito contratempos no primeiro tempo e desperdiçando boas chances. Porém, vejo o Corinthians mais consistente durante o jogo, apesar do equilíbrio citado, aqui mostra que os visitantes irão vencer - afirmou o vidente em sua leitura.

Santos e Corinthians vivem momentos similares

Separados por apenas cinco pontos na tabela, as equipes entram em campo em busca de um resultado positivo para se afastar da zona de rebaixamento. A bola rola nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Santos, atualmente em 17º lugar, é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Corinthians, por sua vez, ocupa a 12ª posição, em uma situação mais confortável, mas ainda distante do G6, com 10 pontos atrás.

Hugo Souza desfalca Timão

O goleiro Hugo Souza será desfalque no jogo contra o Santos, tanto pela longa viagem de retorno quanto por estar suspenso após receber o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol.

Dos outros jogadores do Corinthians convocados, Memphis já está no Brasil e deve ser opção para o jogo, enquanto Felix Torres e Romero provavelmente também serão desfalques.