Santos publica homenagem a Pelé nas redes sociais

Neste domingo (29), completam-se dois anos do falecimento de Pelé. Ídolo máximo do futebol brasileiro, o eterno rei do futebol ganhou uma homenagem do Santos nas redes sociais logo no início do dia por seus feitos com a camisa do Peixe.

continua após a publicidade

➡️ Dois anos sem Pelé: CBF presta homenagem à memória do Rei do Futebol

Em arte, o clube colocou uma coroa em evidência, iluminando momentos do camisa 10 na Vila Belmiro. A legenda da foto, "2 anos sem o Rei. Uma chama que nunca se apaga" foi acompanhada pelo símbolo do infinito.

👀 Confira a homenagem do Santos a Pelé

Os caminhos de Pelé entraram em rota de junção com o Santos em 1956, quando o menino, então apelidado de "Gasolina", chegou à Vila por intermédio de Waldemar de Britto. No mesmo ano, começou a ganhar experiências como titular da equipe, e não perdeu mais a vaga. O primeiro espanto causado no país aconteceu no Paulistão de 1957, quando anotou 36 gols e se tornou o artilheiro mais jovem da história da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O grande desempenho na Baixada Santista levou o atacante a se tornar um astro. Em 1958, fez parte da Seleção Brasileira campeã mundial, anotando dois gols na final diante da Suécia, em triunfo por 5 a 2. Além de outros dois títulos de Copa do Mundo (1962 e 1970), se eternizou na idolatria pelo Peixe.

Entre 1956 e 1974, foram dez títulos a nível estadual e seis nacionais (Taça Brasil e Torneio Roberto Gomes Pedrosa), além de duas Libertadores e dois Mundiais de Clubes, ambos em 1962 e 1963. Individualmente, um dos feitos mais reconhecidos do craque foi o milésimo gol de sua carreira, alcançado em 1969, em partida contra o Vasco, no Maracanã. Nos 18 anos de trajetória, foram 1.091 gols em 1.116 partidas.

continua após a publicidade

A despedida do futebol aconteceu em 1977, em amistoso entre New York Cosmos, seu time nos Estados Unidos, e o Santos. O craque atuou um tempo em cada time, e fez um discurso amplamente conhecido, pedindo ao público presente no Giants Stadium que repetisse junto as palavras "love, love, love" ("amor, amor, amor"). Somando os dois clubes e a Seleção, a contagem é de 1.283 gols em 1.383 jogos, incluindo os não-oficiais.

O fim da vida de Pelé se deu em 29 de dezembro de 2022, às 15h27 (de Brasília), confirmada pelo Hospital Albert Einstein. O ídolo lutava contra um tumor no intestino, descoberto em setembro de 2021, e a causa foi difundida como "falência múltipla de órgãos, resultada da progressão do câncer de cólon".