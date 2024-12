Medalhista olímpico morre após sofrer acidente doméstico; entenda

Carlos Alberto Pedroso, medalhista olímpico de bronze na esgrima, nas Olimpíadas de Sidney, de 2000, morreu na última quarta-feira (25), aos 57 anos. A morte aconteceu devido a um acidente doméstico ocorrido na cidade de Cienfuegos, em Cuba, que gerou graves queimaduras no atleta.

Conforme noticiado pelo Instituto Nacional de Esporte, Educação Física e Recreação (INDER) de Cuba, o dano foi irreparável e levou o esgrimista à óbito. Pouco tempo depois do anúncio, a imprensa local começou a repercutir o ocorrido. Até o momento da publicação desta matéria ainda não foram divulgadas mais informações do caso.

Quem foi o medalhista olímpico?

Pedroso conquistou a bronze por equipes na esgrima. O feito aconteceu nos Jogos Olímpicos de Sidney, em 2000. Na ocasião, ele tinha 33 anos e subiu no pódio olímpico ao lado dos altetas Nelson Loyola e Iván Trebejo.

Para alcançar determinado feito, a equipe cubana precisou passar pela Alemanha, uma das favoritas, na primeira fase do torneio. A queda do time aconteceu apara a França, na semifinal. A medalha de bronze foi conquistada após uma vitória contra a Coreia do Sul na disputa de terceiro lugar.

