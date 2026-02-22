Karoline se pronuncia após rumores de retomada de namoro com Léo Pereira

A influenciadora Karoline Lima desmentiu boatos de que teria retomado o relacionamento com o jogador Léo Pereira, do Flamengo. O pronunciamento foi feito nesta sexta-feira (21) nas redes sociais. Os rumores surgiram após especulações de que ambos teriam ido juntos ao show de Bad Bunny no Rio de Janeiro.

As especulações ganharam força depois do show do artista porto-riquenho Bad Bunny. A apresentação aconteceu na noite de sexta-feira (20) no Rio de Janeiro. Surgiram informações de que Karoline e Léo Pereira estariam juntos durante o evento. Karoline questionou o interesse do público em sua vida pessoal.

- Por que é tão interessante falar da minha vida amorosa, gente? Quem eu beijo, com quem eu durmo, com quem eu me envolvo… Vocês dizem que só sou relacionamento e que meu conteúdo é só de relacionamento, mas vocês me resumem aos meus relacionamentos. Não importa o que eu faça, onde eu vá e o que eu poste, vocês me resumem aos meus relacionamentos - declarou.

- Eu posso estar falando da coisa mais incrível do mundo, mas se eu não estiver agarrada em um macho, vocês vão arrumar um macho para mim. Se não for assim, vocês fingem que eu não existo. Minha vida amorosa não é uma novela. Tenho medo de ser solteira, que é o que eu sou, porque vão descobrir quem é a pessoa e transformar a vida dela em um caos. A minha já é, não quero isso para os outros. Sei que já expus muito os meus problemas, mas para, né? Eu posto tanta coisa legal, eu vou a lugares… Parem de focar na minha vida amorosa. Isso não me resume - encerrou.

