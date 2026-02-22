Bárbara Coelho detona declaração de Gustavo Marques: 'Desonesto e covarde'

A jornalista Bárbara Coelho se manifestou publicamente contra a declaração do zagueiro Gustavo Marques, do RB Bragantino. Após a eliminação do clube no Paulista, diante do São Paulo, no último sábado (21), o atleta criticou de forma preconceituosa a atuação da árbitra Daiane Caroline Muniz dos Santos.

De cabeça quente após a eliminação, o jogador deu uma declaração machista para detonar a atuação da arbitragem na partida. Ao comentar o caso, ele apontou a culpa dos supostos erros ao fato de Daiane Muniz ser mulher.

— Tem uma coisa que acontece nessas violências contra as mulheres, que matam todo dia no Brasil. Então, a gente precisa entender o tamanho da atrocidade dita pelo Gustavo. Quando escutei, não consegui nem mais prestar atenção no jogo. Viralizou muito rápido, e o que me assusta é saber que uma pessoa que está sendo gravada, microfonada e sabe que está em um ambiente público, tem a liberdade de ser tão desonesta e covarde com tanta facilidade. Isso é o que mais me indigna — iniciou a jornalista, antes de completar.

— Não é que ele foi em um canto, o que não seria menos grave, não tá? Mas no vestiário, virou para um amigo dele, no ouvido, e vomitou um monte de m***. Não, ele se sentiu autorizado a ser abertamente preconceituoso, misógino e machista. A Daiane não contribuiu para a derrota do RB Bragantino. Queria dizer para o Gustavo, e para as pessoas que são preconceituosas, que nós (mulheres) não vamos abandonar o palco do jogo. Quem precisa se retirar é você, Gustavo. Não está preparado para viver em sociedade — concluiu.

O que disse Gustavo?

— Quero falar da arbitragem. Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians e a Federação colocar uma mulher para apitar um jogo deste tamanho. Acho que ela não foi honesta pelo que fez aqui. Acho que ela puxou (a partida) para o São Paulo, que ela julga maior. O Bragantino também é grande — iniciou o jogador.

— Esse jogo foi critério dela. Ela acabou com o nosso jogo e sonho. Acho que a Federação precisa olhar e parar de colocar mulheres em um jogo deste tamanho. Com todo respeito, sou casado e tenho mãe, mas ela não tinha tamanho para apitar um jogo desse. Errou desde quando começou o jogo — concluiu.

Como foi Bragantino x São Paulo?

A partida começou com o Red Bull Bragantino tomando a iniciativa. Nos primeiros minutos, a equipe pressionou alto e finalizou com mais perigo. Ao mesmo tempo, o time do interior paulista deixava espaços para os contra-ataques do São Paulo, que conseguia avançar, mas falhava na precisão das conclusões.

O confronto seguiu equilibrado, reflexo do nível técnico apresentado pelas duas equipes. Aos 24 minutos, o jogo ganhou em tensão. Lucas Ramon caiu na área e os jogadores do São Paulo reclamaram de pênalti. A árbitra Daiane Muniz mandou a partida seguir, decisão que virou grito de ofensa por parte da torcida tricolor presente em Bragança Paulista. E falando em torcida, os são paulinos também chamavam atenção, com uma grande festa no setor visitante do Cícero de Souza Marques.

Quando a partida dava sinais de queda de ritmo e pouca criatividade, encaminhando para o intervalo, o São Paulo apareceu. Aos 40 minutos, Bobadilla acelerou de trás, invadiu a área sozinho e finalizou de pé direit no fundo da rede, abrindo o placar.

O retorno do intervalo manteve a intensidade da reta final do primeiro tempo. Em apenas seis minutos, o São Paulo marcou o segundo gol.

Desta vez, o protagonista foi Lucas Moura. Em jogada ensaiada, Danielzinho acionou Luciano, que ajeitou para Lucas finalizar com precisão e balançar as redes. O lance passou por revisão do VAR, mas foi validado pela arbitragem.

O Tricolor começou a abaixar o nível de jogo e neste contexto o Bragantino encontrou sua oportunidade. Aos 27 minutos, o Bragantino reagiu na bola parada. Gustavinho cobrou escanteio com precisão e o zagueiro Gustavo Marques subiu firme para cabecear no chão, sem chances de defesa para Rafael, diminuindo o placar e recolocando o time da casa na partida.

Hernán Crespo fechou o time. A estratégia foi tirar Luciano e por Ferraresi no lugar, deixando a equipe mais defensiva. Nos acréscimos do segundo tempo, o Tricolor ainda ligou com a expulsão de Alan Franco, pela falta em Fernando. O argentino levou o segundo amarelo e deixou o gramado.

Mesmo assim, o São Paulo conseguiu segurar o resultado, a equipe garantiu sua vaga na semifinal da competição, enquanto o Bragantino se despediu do estadual.