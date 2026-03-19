Zebra? Vidente aponta resultado de Flamengo x Remo no Brasileirão

Flamengo e Remo vão se enfrentar, na noite desta quinta-feira (19), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Um vidente apontou qual será o resultado do duelo importante das duas partes da tabela.

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De acordo com a previsão do vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Flamengo vai vencer o Remo no Maracanã. A bola vai rolar às 20h (Brasília) e promete fortes emoções. Cerca de 60 mil torcedores são esperados no Estádio Mario Filho.

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As cartas mostraram que o Flamengo vai impor um ritmo forte contra o Remo jogando em casa. O treinador Léo Condé não vai conseguir segurar a pressão dos comandados de Leonardo Jardim e sairá com mais uma derrota pelo time nortista.

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Onde assistir Flamengo x Remo

Flamengo e Remo se enfrentam na noite desta quinta-feira (19), às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo no Maracanã, que contará com casa cheia, terá a transmissão do Premiere. Clique para assistir no Premiere.

Em casa, o Flamengo busca a terceira vitória consecutiva após superar Cruzeiro e Botafogo. Caso conquiste mais três pontos, o time carioca pode encostar nos líderes do campeonato. Já o Remo precisa vencer para ganhar fôlego na tabela, já que ocupa a zona de rebaixamento.

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A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2013, pela Copa do Brasil. No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Flamengo venceu por 3 a 0, com três gols de Hernane.

Para a partida no Maracanã, o técnico Leonardo Jardim deve contar com o retorno de De La Cruz, que ficou fora do clássico com o Botafogo por conta do gramado sintético do Estádio Nilton Santos. Arrascaeta, que ficou no banco, deve começar a partida entre os titulares em Flamengo x Remo.

A expectatitva é pelo retorno de Bruno Henrique. O camisa 27, que se recupera de um quadro de pubalgia que já o tirou de quatro jogos do Rubro-Negro, realizou treinamento no Ninho do Urubu nos últimos dias.