Sampaoli barra medalhão do Atlético-MG e decisão divide opiniões: ‘Coragem’

O Atlético-MG enfrenta o Bolívar, nesta quarta-feira (17), na altitude da cidade de La Paz, na Bolívia, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para a ocasião, o técnico Jorge Sampaoli optou por iniciar a partida sem o atacante Hulk.

A decisão do comandante argentino viralizou rapidamente nas redes sociais. Torcedores do clube mineiro dividiram opiniões sobre a escalação. De um lado, alguns atleticanos concordaram com a presença do medalhão do elenco no banco de reservas.

Outra parte da torcida não aprovou a decisão do treinador e se mostrou surpresa com a postura. Veja a repercussão da escalação do Atlético-MG abaixo:

Escalação do Atlético-MG

Para o primeiro jogo do confronto contra o Bolívar, em La Paz, na Bolívia, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana o Atlético-MG vai à campo da seguinte forma: Everson; no gol, Lyanco, Vitor Hugo, Júnior Alonso; na defesa, Natanael e Arana; nas pontas, Alexsander, Franco e Scarpa; no meio, Cuello e Rony; no ataque.