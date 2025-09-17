Hulk barrado? Sampaoli define escalação do Atlético-MG contra Bolívar

O Atlético-MG definiu a escalação para o jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Bolívar, no Estádio Hernando Siles, em La Paz (BOL), nesta quarta-feira (17). O técnico Jorge Sampaoli optou por deixar Hulk no banco de reservas.

Outra surpresa é a provável formação com três zagueiros. Lyanco, Vitor Hugo e Júnior Alonso iniciam a partida entre os titulares, além dos laterais Natanael e Guilherme Arana. No ataque, Cuello e Rony formam a dupla.

O Galo informoum, ainda, que o zagueiro Ivan Roman fica fora da partida na altitude de La Paz por conta de um quadro de gastroenterite.

Escalação do Atlético-MG contra o Bolívar

Com as mudanças, o Atlético-MG vai a campo com: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso, Vitor Hugo e Guilherme Arana; Alexsander, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Tomás Cuello e Rony.

Por sua vez, o Bolívar está escalado com: Lampe; Gariglio, José Sagredo, Torrén e Sagredo; Daniel Cataño, Justiniano e Melgar; Robson Matheus, Cauteruccio e Jhon Velásquez.

Bolívar x Atlético-MG: como chegam os times?

O Bolívar entra em campo invicto há oito jogos e tenta ampliar a série positiva com uma vitória em casa que pode encaminhar a vaga para a semifinal da Sul-Americana. O técnico Flávio Robatto não tem desfalques confirmados e deve repetir a base utilizada nas últimas rodadas. Daniel Catãno e Leonel Justiniano estão pendurados, mas devem iniciar a partida entre os titulares.

Do outro lado, o Galo chega pressionado após sete jogos sem vencer. A partida marcará a estreia de Jorge Sampaoli na competição continental, vista como chance de reação na temporada. O treinador contará com o retorno de Junior Alonso, ausente no último jogo do Brasileirão. Ainda assim, continua sem Saravia, Patrick e Caio Maia, todos no departamento médico.

