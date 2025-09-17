menu hamburguer
Vidente aponta favorito para Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana

Confronto entre as equipes acontece nesta quarta-feira (17)

Jogadores do Atlético-MG (Foto: Pedro Souza/ Atlético)
imagem cameraJogadores do Atlético-MG em campo (Foto: Pedro Souza/ Atlético)
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
05:10
O Atlético-MG enfrenta o Bolívar, nesta quarta-feira (17), fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou um confronto bastante equilibrado, com chances de empates, e favoritismo para o time boliviano.

Durante a análise da partida, o tarólogo previu dificuldades para a equipe o do treinador Jorge Sampaoli diante da altitude. Ele destacou, que o Galo precisará enfrentar dificuldades e utilizar de substituições para ter chances dentro dos primeiros 90 minutos da disputa.

Por outro lado, o vidente destacou que o Bolívar irá tentar aproveitar a vantagem de jogar dentro de casa para construir uma vantagem para a partida de volta. Ele apontou que a equipe boliviana deve entrar em campo a vontade e solta, tendo ao longo do jogos multiplas oportunidades para marcar.

Apesar disso, Luiz Filho afirmou que o favoritismo do Bolívar é pequeno. Ele não descartou a possibilidade do Atlético-MG conseguir dar volta por cima através de substituições promovidas pelo técnico Jorge Sampaoli. Contudo, o Galo não deve sair com um resultado melhor do que um empate fora de casa.

Bolívar x Atlético-MG

As equipes disputam a vaga para a semifinal da Copa Sul-Americana. O primeiro confronto entre elas acontece nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), no Estadio Hernando Siles.

Para o confronto, o Atlético-MG busca um bom resultado para a partida de volta. O confronto decisivo entre os clubes acontece apenas na quarta-feira (24), da próxima semana, novamento às 19h (de Brasília), na Arena MRV.

Igor Gomes comemora gol do Atlético-MG diante do Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
Igor Gomes comemora gol do Atlético-MG diante do Santos, pelo Brasileirão (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

