Atlético-MG aciona INPI para impedir uso da marca ‘Galo’ por clube campeão no Paraná

O Atlético-MG tenta impedir, via Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que o Galo Maringá utilize a marca "Galo" no escudo. O clube mineiro entende que a ação do time paranaense configura uma violação da sua marca registrada no segmento esportivo.

continua após a publicidade

A informação inicial é da rádio Itatiaia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Essa é a segunda vez que o Atlético-MG recorre ao órgão para barrar o registro da identidade visual do Galo Maringá. Anteriormente, o clube já foi atendido.

Dessa vez, o Atlético-MG apresentou um pedido de nulidade contra a nova versão do escudo do Galo Maringá, fundado 2005. A ação se baseia no mesmo argumento da disputa anterior, quando o clube mineiro conseguiu impedir que o time do Paraná registrasse uma versão de escudo que também utilizava a marca "Galo".

continua após a publicidade

Além desse termo, a diretoria atleticana também registrou outras marcas próprias no segmento esportivo: "Eu acredito", "Galo Doido, "Território do Galo" e "Massa". O uso delas por terceiros ocorre por meio de contratos de licenciamento entre os clubes ou a empresa.

Através da direção de negócios, o Atlético-MG é o clube brasileiro com o maior número de processos de registro de marca no INPI, com 879. Corinthians (417), Palmeiras (319), Flamengo (283), Internacional (63), Vasco da Gama (46) e Bahia (17) estão atrás no ranking.

continua após a publicidade

Procurado pelo Lance!, o Galo Maringá afirmou que não foi notificado do movimento do Atlético-MG.

Galo Maringá foi campeão invicto e voltou para a elite do Paranaense

Galo Maringá levanta o troféu da Segundona do Paranaense em 2025. Foto: Odair Figueiredo/Galo Maringá

O Galo Maringá fez grande campanha na Segundona deste ano e foi campeão invicto - a final foi em julho contra o Foz do Iguaçu, que também subiu para a elite do Paranaense. Ao todo, foram 11 vitórias e quatro empates em 15 jogos. Neste mês, o time também conquistou o estadual sub-20 da Segunda Divisão.

Fundado em 21 de março de 2005, o Galo Maringá encerrou as atividades em abril de 2008 por problemas econômicos. O clube foi reativado em setembro de 2023 através de uma decisão do Aruko, outro time da cidade e comandada pelo ex-jogador Alex Santos.

Essa equipe maringaense viu a empresa Aruko Group Japan sair do projeto e precisou adotar outro nome. O diretor Paulo Regini, então, procurou o presidente do Galo Maringá, Marquinhos Faleiros, que cedeu a marca do clube.

No ano de estreia, o Galo Maringá acabou rebaixado na Primeira Divisão e agora voltou para a elite. Vale destacar que a cidade do norte do Paraná possui três clubes: Maringá FC, Grêmio Maringá e Galo Maringá - o primeiro está na Série C do Brasileiro e é o atual vice-campeão paranaense.