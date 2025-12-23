Arquiba lança retrospectiva para torcedores que marcaram presença nos estádios

O Arquiba, sportech do ecossistema do Lance!, lançou a "Retrospectiva 2025 do Torcedor", relatório visual que reúne dados sobre a presença dos usuários nos estádios ao longo do ano. A ferramenta mostra o número de jogos assistidos ao vivo, gols presenciados, estádios visitados e o desempenho do time do coração nas partidas acompanhadas pelo torcedor.

Além do histórico de vitórias, empates e derrotas, a retrospectiva apresenta estatísticas de gols a favor e contra e um indicador de aproveitamento do clube com o usuário presente na arquibancada, chamado de "fator sorte" ou "incentivo". Os dados são organizados de forma individual e podem ser compartilhados nas redes sociais, a critério do próprio torcedor.

— Nosso objetivo é celebrar a paixão que move milhões e gerar um autorretrato da dedicação do torcedor, reforçando o vínculo emocional com o clube e com a própria memória afetiva. Tudo isso, respeitando a privacidade do usuário que poderá compartilhar a sua própria retrospectiva nas redes sociais apenas se ele quiser — explica Lucas Arruda, cofundador do Arquiba.

A funcionalidade já está disponível no aplicativo e ficará ativa até o fim de janeiro. Para aparecer na retrospectiva, o usuário precisa registrar no app as partidas que frequentou ao longo do ano.

Sobre o Arquiba

O Arquiba é uma sportech que transforma a relação do torcedor com o futebol em uma experiência gamificada, interativa e social. Por meio do app, o fã registra suas idas aos estádios, compartilha conquistas, interage com amigos e outros torcedores, participa de sorteios, acompanha notícias e constrói sua própria jornada dentro e fora dos estádios. Mais do que um check-in, o Arquiba cria uma linha do tempo da paixão pelo clube — com conteúdo, dados e comunidade no centro. Adquirido pelo Lance! em 2025, o Arquiba fortalece o ecossistema digital da marca ao conectar a nova geração de apaixonados pelo esporte e compreender o comportamento desses consumidores usando inteligência de dados.

