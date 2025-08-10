Web não acredita em lance de Cruzeiro x Santos: ‘Melhor defesa do mundo em 2025’

Um lance em Cruzeiro x Santos, aos 21 minutos do primeiro tempo, deixou internautas na web enlouquecidos. Gabriel Brazão fez uma defesa chamada de "espetacular" pelo narrador Cléber Machado, que comanda a transmissão na Record. O lance repercutiu na web.

