menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Web não acredita em lance de Cruzeiro x Santos: ‘Melhor defesa do mundo em 2025’

Times se enfrentão pelo Brasileirão

Goleiro Gabriel Brazão - Santos
imagem cameraGoleiro Gabriel Brazão, do Santos (Fotos Raul Baretta/ Santos FC)
WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/08/2025
19:24
  • Matéria
  • Mais Notícias

Um lance em Cruzeiro x Santos, aos 21 minutos do primeiro tempo, deixou internautas na web enlouquecidos. Gabriel Brazão fez uma defesa chamada de "espetacular" pelo narrador Cléber Machado, que comanda a transmissão na Record. O lance repercutiu na web.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias