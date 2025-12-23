Galvão se despede da Band após nove meses e manda recado: 'Quem sabe'

O narrador Galvão Bueno encerrou sua participação na Band na última segunda-feira (22), deixando em aberto a possibilidade de voltar à emissora após cumprir seu contrato com o SBT. Durante o programa de despedida, o locutor relembrou sua trajetória profissional e destacou a relevância da Bandeirantes em sua carreira.

Acompanhado de colegas como Mauro Naves, Walter Casagrande, Falcão, Vanderlei Luxemburgo e Ricardo Rocha, Galvão agradeceu à equipe e à emissora nos estúdios da Band. A saída de Galvão acontece após seu retorno à emissora onde iniciou sua carreira como locutor. O profissional compartilhou memórias de seu início na televisão.

- Obrigado a todos. Eu vou pedir um aplauso para a Band, porque tem um projeto de uma Copa... Quem sabe eu volto? Quem sabe estaremos aqui de novo? A vida nos reserva esses momentos. Eu comecei a ser narrador aqui. Eu era comentarista de rádio na Gazeta e me contrataram para ser narrador na formação da Rede Bandeirantes e fui pro Rio. Depois vim pra São Paulo e fiquei até 1981, quando fui para a Globo, onde fiquei por 43 anos - disse.

- O meu retorno para a Bandeirantes mexeu comigo, mexeu com o meu coração. Eu queria as pessoas que eu acho que entendem muito de futebol, mas as pessoas com quem eu sempre trabalhei. As pessoas com quem fui fiel e que são fiéis a mim - completou o narrador.

Galvão Bueno no SBT

Em janeiro de 2026, Galvão iniciará oficialmente suas atividades no SBT, embora já tenha participado de duas transmissões na emissora: durante o Teleton no mês passado e no recente sorteio dos grupos da Copa do Mundo, com autorização da própria Band. No canal, o narrador terá a companhia de Tiago Leifert.

- Não há ninguém na história do mundo que tenha narrado 14 Copas do Mundo. Eu já fui homenageado pela Fifa na última por 13. Agora não precisa de homenagem não, mas são 14 Copas do Mundo. Não existe quem tenha feito isso - encerrou o narrador.