Saída de jogador do Vasco mobiliza redes sociais: ‘Pra história’
Atacante encerra passagem pelo clube carioca em menos de um ano
O Vasco acertou, nesta quarta-feira (10), a saída do atacante Loide Agusto. O angolano será emprestado para o Çaykur Rizespor, da Turquia. A movimentação da diretoria do Cruzmaltino mobilizou as redes sociais. Torcedores do clube repercutiram a transação envolvendo o jogador.
A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Lance!. A repercusão do caso foi negativa. Torcedores brincaram com a passagem do atacante. Teve quem até comemorasse a saída do jogador.
Loide chegou ao Vasco em fevereiro deste ano. A transferência do atacante foi baseada em uma análise do scout do clube carioca. Contudo, as expectativas em cima do atleta não foram correspondidas em campo. Veja abaixo a repercussão do fim da passagem do angolano, que não chegou a completar um ano no Cruz-Maltino:
Loide no Vasco
Ao todo, o atacante disputou 18 partidas com a camisa cruz-maltina, somando apenas 312 minutos, sem marcar gols nem registrar assistências. O momento mais lembrado de sua passagem foi um episódio polêmico durante a partida contra o Operário, pela Copa do Brasil, em maio de 2025.
Na ocasião, após um chute defendido pelo goleiro adversário, o jogador ignorou instruções do técnico Fernando Diniz e levou a mão ao ouvido, gesto interpretado como uma provocação ao treinador e à torcida. A atitude gerou repercussão negativa, sendo vista como um ato de desrespeito.
Sem espaço no elenco e longe de corresponder às expectativas, o clube optou por negociá-lo. Agora, Loide terá a chance de recomeçar no futebol turco, onde já tem experiência.
